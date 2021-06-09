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09.06.2021 17:28
Рубрика: Культура

Нестареющие джинсы

В Казани прошел фестиваль, посвященный культовой одежде молодежи многих поколений
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 126(8477)
На фестивале "Джинсы как культ" отметили своеобразный юбилей - десять лет со дня первой выставки джинсов известных деятелей культуры и политиков.
На выставке "Джинсы как культ" можно часами рассматривать автографы разных знаменитостей. Фото: Александр Эшкинин/РГ На выставке "Джинсы как культ" можно часами рассматривать автографы разных знаменитостей. Фото: Александр Эшкинин/РГ
На выставке "Джинсы как культ" можно часами рассматривать автографы разных знаменитостей. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Именно после этого события ее организатору Рустему Валиахметову пришла идея создать первый в России "Музей социалистического быта".

Фото: Руслан Мельников/РГ
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Бомба молодости

Мероприятия проходили в отремонтированном ДК "Московский". Там появился открытый дворик, что расширило возможности общения с публикой. Например, группа "Мистер Твистер", открывавшая фест, выступала на свежем воздухе.

Каждый вечер с 3 по 6 июня во дворике устраивали дискотеки в стиле 80-х, а в последний день фестиваля художник Сергей Бугаев по прозвищу "Африка" показал фильм Сергея Соловьева "Асса". Напомним, он сыграл мальчика Бананана в картине и какое-то время принимал участие в жизни группы "Кино".

Что же касается самой выставки, то на ней продемонстрировали около ста уникальных моделей из джинсового гардероба, хотя за десять лет их накопилось около пятисот экземпляров.

Просто рассматривать вещи или куски джинсовой ткани зрителям было бы неинтересно. Рустем Валиахметов нашел необычный поворот в этой истории. Он собрал мнения известных политиков, музыкантов и других популярных личностей о том, чем для них были джинсы. И ответ записывался прямо на материи. Получился некий слепок советской эпохи.

- Эта выставка не про джинсы, эта выставка про людей, - говорит Рустем Валиахметов. - Недавно в коллекции появились джинсы с автографом президента Татарстана Рустама Минниханова. "Я такие же привез из Болгарии" - гласит надпись. В коллекции есть экспонаты от Виталия Мутко, Ольги Голодец, Никиты Михалкова, даже от духовника Владимира Путина Тихона Шавкунова. Вице-премьер России Марат Хуснуллин подписывал джинсы за пару дней до своего назначения в Москву. Для него это "Бомба молодости".

В советское прошлое

Некоторые автографы сегодня действительно дорогого стоят. К примеру, надпись на джинсах солистки группы Roxette Мари Фредрикссон. Десять лет назад именно со столицы РТ начиналось их турне по России. До этого группа долгое время не выступала, так как вокалистка лечилась, а потом реабилитировалась после операции, связанной с раком мозга. И в Казани она почувствовала себя нехорошо. Группа отменила общение с прессой и своими фанатами, но Рустему Валиахметову все же удалось заполучить автограф участников шведского дуэта на черных джинсах. Теперь этот экспонат дорог многим любителям романтических баллад.

Фото: Юлия Потапова/РГ
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Есть в коллекции и экспонат с подписью Николая Караченцова: "Это самая лучшая одежда для безумного ритма актерской жизни..." По сути, выставка "Джинсы как культ", которую впервые показали десять лет назад, послужила началом создания Музея социалистического быта в Казани.

- Для нас в то время было очевидно, что советская тема востребована. Тогда я стал задумываться, как эту идею можно было бы продвинуть дальше. Выставка стала некоей лакмусовой бумажкой, показавшей истинный интерес к советской эпохе без политики. После нашего музея похожие уголки советского прошлого стали открываться во многих городах страны. Но мы были первыми. Кстати, Борису Гребенщикову до сих пор чужда советская символика. Хотя, приезжая в Казань, "Аквариум" берет у меня какую-нибудь старую радиолу или магнитофон, чтобы поставить на сцене для создания более уютной атмосферы.

Между тем

За десять лет филиалы Музея социалистического быта открылись в Бельгии, Франции и два в Турции. Все они работали бесплатно по линии Россотрудничества или торгпредства, являясь частью образовательной программы Московской международной школы. Из-за пандемии филиалы в Европе пришлось закрыть. Но после снятия коронавирусных ограничений Рустем Валиахметов планирует открыть еще и филиал в Словении.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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