Завтра в приволжской столице пройдет всероссийская научно-практическая конференция "Адаптивное скалолазание и другие современные практики адаптивной физической культуры".

В Нижнем Новгороде соберутся чиновники, отвечающие за реализацию социальной политики, медики, эксперты в области психоневрологии, ученые и представители общественных организаций. Встреча состоится в рамках реализации проекта по адаптивному скалолазанию для детей "Нет недосягаемых высот", победившего в конкурсе Фонда президентских грантов в 2020 году.

Руководитель проекта - заместитель председателя правления региональной общественной организации (РОО) "Федерация скалолазания Нижегородской области" Максим Кавинов расскажет о планах работы и о том, что уже сделано. А специалисты сферы здравоохранения с научной точки зрения объяснят, как именно скалолазание помогает победить различные недуги. В частности, свою точку зрения выскажет Игорь Шпицберг, член Экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

К примеру, ни для кого не секрет, что различные физические нагрузки способствуют развитию в мозге человека межполушарного взаимодействия. А адаптивное скалолазание показано при расстройствах слуха и зрения, интеллектуальных нарушениях и проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Не повредит восхождение по вертикальной поверхности и людям, испытывающим психологический дискомфорт.

Организаторами конференции выступили министерство социальной политики Нижегородской области, РОО "Федерация скалолазания Нижегородской области", Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Институт реабилитации и здоровья человека Приволжского исследовательского медицинского университета.

Кстати

Регулярные занятия по адаптивному скалолазанию в течение шести месяцев способствуют развитию социальных навыков ребенка с ограниченными возможностями здоровья, облегчают его интеграцию в среду сверстников, вырабатывают привычку регулярно заниматься физической культурой.