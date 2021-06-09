Дети 5 и 7 лет сожгли венки у оренбургского памятника героям ВОВ

В Новотроицке полиция установила личности вандалов, которые подожгли венки у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Виновниками оказались два мальчика 5 и 7 лет.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, сигнал о том, что неизвестные осквернили монумент "Вечно живым" на улице Советской, поступило накануне. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что венки у обелиска уничтожены огнем, а сам памятник покрыт копотью.

Личности юных поджигателей установлены. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка.

В прокуратуре области пояснили, что в отношении родителей мальчиков возбуждены административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, надзорное ведомство даст оценку работе органов профилактики и образования. А в целях развития у детей чувства патриотизма и уважения к истории сотрудники прокуратуры проведут курс тематических лекций и бесед со школьниками.