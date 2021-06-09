В Саранске открылась выставка в память антифашиста Александра Шмореля

Новости

ВЦИОМ: Донцова и Акунин - самые популярные писатели среди россиян 17:15
В Москве открыли новые КТ-центры для диагностики коронавируса 17:14
Сергей Шойгу оценил в Твери производственный потенциал технопарка "КСК" 17:07
Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом 17:03
Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство 17:03
Сергей Шойгу проверил организацию учебы в Военной академии ВКО в Твери 17:02
В Германии с 10 июня введут цифровой сертификат вакцинации 16:56
На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей 16:48
Напавший на Макрона заявил, что его действия были спонтанными 16:38
Тимофей Баженов: Данные по кибермошенничеству подтверждают, вопрос требует срочного законодательного решения 16:35
Медведев: У нас есть все, чтобы одержать уверенную победу на выборах в ГД 16:33
В Киргизии один человек погиб в результате обрушения угольной шахты 16:27
Посольство РФ подтвердило арест россиянина в Швейцарии по запросу США 15:58
Советник ВОЗ призвал разрешить путешествия для привитых от COVID-19 15:56
В Крыму тренеры детских футбольных команд подрались на матче 15:56
Замглавы Минздрава оценил действия рязанских медиков при пожаре 15:50
Королева Елизавета II заранее знала, как принц Гарри назовет дочь 15:50
Дети 5 и 7 лет сожгли венки у оренбургского памятника героям ВОВ 15:40
Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft 15:30
В тюменской реке нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины 15:16
В рязанской больнице, где произошел пожар, не было отечественных аппаратов ИВЛ 15:11
Гинцбург рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом 15:03
Двое депутатов Госдумы стали почетными гражданами Крыма 15:03
Нефть подорожала до рекордных значений 14:57
Власти Москвы откроют дополнительные больницы из-за ситуации с COVID-19 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 16:27
Рубрика: Общество

Святой из "Белой розы"

В Саранске открылась выставка в память антифашиста Александра Шмореля
Текст: Валентина Зотикова (Саранск - Оренбург)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 126(8477)
В Саранске открылась выставка, посвященная герою немецкого сопротивления - уроженцу Оренбурга Александру Шморелю, одному из основателей действовавшего в Третьем рейхе студенческого антифашистского подполья "Белая роза". Впоследствии юноша был канонизирован под именем святого новомученика Александра Мюнхенского.
Игорь Храмов передал в дар Национальной библиотеке им. Пушкина партию книг от Оренбургского издательства им. Донковцева. Фото: Игорь Храмов Игорь Храмов передал в дар Национальной библиотеке им. Пушкина партию книг от Оренбургского издательства им. Донковцева. Фото: Игорь Храмов
Игорь Храмов передал в дар Национальной библиотеке им. Пушкина партию книг от Оренбургского издательства им. Донковцева. Фото: Игорь Храмов

Организатором экспозиции выступил оренбургский благотворительный фонд "Евразия".

- Книгу об Александре Шмореле я начал писать в 1998 году. Я несколько лет работал в ФРГ и знал, как известна "Белая роза" в Европе - это сравнимо со славой "Молодой гвардии" в СССР, - рассказал руководитель фонда, журналист и краевед Игорь Храмов. - Наша передвижная экспозиция побывала почти в полусотне городов России - от Камчатки до Калининграда - и ближнего зарубежья: Киеве, Риге, Астане и Алма-Ате, Ташкенте и Бишкеке.

Фото: РИА "Победа РФ"
В Москве открылась выставка о концлагере в Мариборе

...Зимой 1942-го покой мюнхенских обывателей нарушали не только тревожные вести о захлебнувшемся "блицкриге" на Восточном фронте. В городе стали появляться листовки, рассказывающие о преступлениях Третьего рейха. "Мы не молчим, мы - ваша нечистая совесть. "Белая роза" не даст вам покоя!" - писали неизвестные смельчаки. Авторами листовок были студенты-медики Ганс Шолль и Александр Шморель. Позднее к ним примкнула сестра Ганса Софи. От неминуемого ареста парней спас... призыв в армию. Санитарный взвод, где служили два друга, направили на Восточный фронт - под Гжатск. Для Александра это был шанс вновь увидеть родину.

Любовь к России юноша, родившийся в Оренбурге в семье немца Гуго Шмореля и увезенный после революции в Германию, пронес до конца жизни. "Ни одна страна не может заменить мне Россию", - признавался Шморель в письме.

Вернувшись в Германию спустя несколько месяцев, друзья продолжают начатое. Они выпускают "Воззвание ко всем немцам", а после известия о разгроме фашистов под Сталинградом пишут на стенах домов: "Гитлер - убийца!". В 1943 году подпольщиков схватило гестапо. 13 июля 24-летний Александр Шморель был гильотинирован. "Я выполнил свою миссию в этой жизни", - сказал юноша священнику перед смертью.

СК предъявил обвинение за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Об этом и многом другом рассказывает книга Игоря Храмова "Александр Шморель", вышедшая в серии ЖЗЛ. Партию экземпляров издания автор передал в дар школам Саранска. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть документальный фильм "Противостояние "Белой розы". Побывать на экспозиции в Мемориальном музее военного и трудового подвига Саранска можно до 4 июля.

В регионах Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Власти Москвы усилят масочный режим из-за роста заболеваемости
Нефть подорожала до рекордных значений
Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19