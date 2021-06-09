В Саранске открылась выставка в память антифашиста Александра Шмореля

В Саранске открылась выставка, посвященная герою немецкого сопротивления - уроженцу Оренбурга Александру Шморелю, одному из основателей действовавшего в Третьем рейхе студенческого антифашистского подполья "Белая роза". Впоследствии юноша был канонизирован под именем святого новомученика Александра Мюнхенского.

Организатором экспозиции выступил оренбургский благотворительный фонд "Евразия".

- Книгу об Александре Шмореле я начал писать в 1998 году. Я несколько лет работал в ФРГ и знал, как известна "Белая роза" в Европе - это сравнимо со славой "Молодой гвардии" в СССР, - рассказал руководитель фонда, журналист и краевед Игорь Храмов. - Наша передвижная экспозиция побывала почти в полусотне городов России - от Камчатки до Калининграда - и ближнего зарубежья: Киеве, Риге, Астане и Алма-Ате, Ташкенте и Бишкеке.

...Зимой 1942-го покой мюнхенских обывателей нарушали не только тревожные вести о захлебнувшемся "блицкриге" на Восточном фронте. В городе стали появляться листовки, рассказывающие о преступлениях Третьего рейха. "Мы не молчим, мы - ваша нечистая совесть. "Белая роза" не даст вам покоя!" - писали неизвестные смельчаки. Авторами листовок были студенты-медики Ганс Шолль и Александр Шморель. Позднее к ним примкнула сестра Ганса Софи. От неминуемого ареста парней спас... призыв в армию. Санитарный взвод, где служили два друга, направили на Восточный фронт - под Гжатск. Для Александра это был шанс вновь увидеть родину.

Любовь к России юноша, родившийся в Оренбурге в семье немца Гуго Шмореля и увезенный после революции в Германию, пронес до конца жизни. "Ни одна страна не может заменить мне Россию", - признавался Шморель в письме.

Вернувшись в Германию спустя несколько месяцев, друзья продолжают начатое. Они выпускают "Воззвание ко всем немцам", а после известия о разгроме фашистов под Сталинградом пишут на стенах домов: "Гитлер - убийца!". В 1943 году подпольщиков схватило гестапо. 13 июля 24-летний Александр Шморель был гильотинирован. "Я выполнил свою миссию в этой жизни", - сказал юноша священнику перед смертью.

Об этом и многом другом рассказывает книга Игоря Храмова "Александр Шморель", вышедшая в серии ЖЗЛ. Партию экземпляров издания автор передал в дар школам Саранска. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть документальный фильм "Противостояние "Белой розы". Побывать на экспозиции в Мемориальном музее военного и трудового подвига Саранска можно до 4 июля.