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09.06.2021 15:12
Рубрика: Власть

В Ульяновской области пациентов вакцинируют при выписке из стационаров

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
7 июня состоялось очередное еженедельное заседание штаба по развитию Ульяновской области. Одним из вопросов стало обсуждение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Эпидемиологическая ситуация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей Ульяновской области, продолжают находиться на личном контроле врио губернатора области Алексея Русских.

Фото: Алексей Юхтанов
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- Для повышения доступности прививки против COVID-19 открыты дополнительные пункты вакцинации в общественных местах: торговых центрах, МФЦ, а также организуются выезды мобильных бригад на предприятия. Так, за последнюю неделю среднесуточное количество выездов выросло с 30 до 40. Кроме того, в регионе организована добровольная вакцинация от коронавируса пациентов из групп риска при выписке из стационаров, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева.

По информации профильного ведомства, с начала прививочной кампании в регион поступило 160702 комплекта вакцины. Очередная партия - 8700 комплектов вакцины получена 5 июня. На сегодняшний день первым компонентом привито 142895 человек, из них полностью завершили вакцинацию - 109416 ульяновцев, из них граждане старше 60 лет - 67860 человек.

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