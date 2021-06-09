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09.06.2021 18:03
Рубрика: Происшествия

Жительнице Ульяновска по ошибке удалили два здоровых зуба

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ульяновске женщине пришлось добиваться справедливости через суд после того, как в частной клинике ей удалили два здоровых зуба, сообщает на своем сайте региональное отделение Ассоциации юристов России.

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Юристы-общественники рассказали о выигранном в суде иске в отношении одной из частных стоматологических клиник Ульяновска. Ирина Л. обратилась к частным стоматологам за лечением и протезированием зубов. Процедуры обошлись почти в 100 тысяч рублей.

- Несмотря на то, что с нее взяли существенную сумму, услуги были оказаны очень некачественно. По непонятным причинам ей удалили два здоровых зуба, хотя без этого можно было обойтись, о чем Ирине сообщили уже московские стоматологи. Также не был запломбирован один из зубов, временные коронки вообще разрушились, а новые ей так и не поставили, - рассказал член реготделения АЮР, начальник отдела по защите прав потребителей ГосЮрБюро Денис Литвинов, к которому женщина пришла на консультацию.

Некачественную работу ульяновских стоматологов пришлось исправлять московским - за 50 тысяч рублей. Вернувшись домой, Ирина написала претензию к ульяновским врачам, чтобы вернуть деньги, компенсировать убытки и моральный вред. Но эти требования были проигнорированы.

- Мы помогли ей написать исковое заявление. В итоге Засвияжский районный суд встал на нашу сторону: с ульяновской клиники взыскали стоимость некачественных работ по протезированию, - сообщил Денис Литвинов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Халатность врачей

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