Сегодня во всем мире отмечают Международный день друзей. Партнеры "Российской газеты", региональные СМИ, постарались осмыслить, что означает для наших людей сегодня это понятие - дружба.

Всезнайка Википедия сообщает: "Автор идеи гражданин США, но личность его неизвестна… Международное значение праздник приобрел в 1958 году, после того как был признан Организацией Объединенных Наций"… Главная традиция праздника - встречи с друзьями, дружеские посиделки, вечеринки, спортивные мероприятия".

Смешно даже. "Посиделки", "вечеринки"… Как это все далеко от истинного понимания дружбы, от осознания ее великой ценности - не только межличностной, но и социальной. Попробуем проиллюстрировать это, перелистав страницы региональных СМИ.

Продаются друзья. Недорого

Удивительное дело. Очень трудно найти в публикациях конкретные примеры настоящей дружбы. Газеты все больше рассказывают о собаках, которые "друзья человека". Или о том, как добрые люди помогли кому-то в беде, приютили и обогрели. Или о дружных трудовых коллективах, где каждый друг другу друг… От частого повторения этого слова смысл его проясняется мало. А почему? Может быть потому, что подобного рода морально-этические понятия в наше время как-то затуманились, потускнели в агрессивной среде анти-морали и псевдо-этики? Мы же видим, как подвергаются отрицанию, искажению, извращению традиционные ценности - семья, материнство, супружество. И в том числе дружба.

Газета "Вечерний Новосибирск" напечатала материал под заголовком "Недорогой друг". В этом сибирском городе появилась новая услуга - каждый желающий может купить себе друга на некоторое время и всего за 500 рублей. "Взять друга напрокат и делать с ним все, что захочется, нельзя, - уточняет один из организаторов проекта "Друг напрокат" Анастасия Пермякова. - С платным другом нельзя употреблять алкогольные напитки, нельзя делать ему предложения интимного характера. А вот поплакаться в жилетку, пройтись по магазинам, обсудить новый фильм, сходить за грибами - это запросто… В нашем понимании фраза "друг напрокат" какая-то оскорбительная, - продолжает Анастасия, - а на Западе это давно стало нормой, платные друзья пользуются большой популярностью.

Взять друга напрокат просто. Клиент звонит по телефону, высказывает пожелания, затем приходит в офис. Здесь с ним проводят небольшой тест, и если нуждающийся в дружбе признан психически нормальным, ему разрешают выбрать себе друга. Нужно указать желаемые пол, возраст, род занятий, а также четко сформулировать, для чего нужен временный товарищ. Главным условием является наличие "исключительно дружеских чувств и намерений". Время пользования таким другом не ограничивается, но, как показывает практика, обычно двух часов для платной дружбы вполне достаточно".

Если вы думаете, что странная эта история представляет собой редкий казус, невозможный для массового повторения, то весьма ошибаетесь. На эту же тему есть публикация в газете "Биробиджанская звезда". Героиня сюжета, молодая симпатичная девушка, "заказала" себе на пару часов молодого человека, с которым отправилась смотреть спектакль. Как пояснила, она очень любит театр, а сходить туда не с кем, тем более что недавно развелась с мужем. А тут все честь по чести - составлен договор, оговорены условия, внесена оплата за почасовую "аренду" мужчины…

"Неправильно думать, что "друг напрокат" - это что-то ужасное", - говорит один из владельцев московских фирм по продаже "друзей". - Сейчас что угодно продается. "Друг напрокат" - это более легкое общение, чем, например, в кабинете у психолога. Вы можете поплакаться ему в жилетку, пожаловаться на проблемы, попросить совета - он во всем поможет. Можно даже взять в аренду собутыльника или собутыльницу (!) и душевно оторваться за бутылочкой горячительного. Стоит денег, но не бешеных. Услуги пользуются активным спросом"… Автор публикации, рассказав обо всем этом, восклицает: "Народ, да вы с дуба рухнули! Те, кто пользуется этой услугой, расписываются в собственной несостоятельности. Я, мол, несчастен по определению. У меня даже друзья напрокат!"

Вот такие причуды человеческих отношений… Но это, конечно, всего лишь гримасы постмодерна, исключения из правил. А правила остаются неизменными: настоящие друзья достаются и действуют совершенно бесплатно. Что подтверждается результатами опроса, проведенного журналистами городской газеты "Йошкар-Ола". Вот некоторые из "признательных показаний".

Надежда Алтышева, бухгалтер: "Нас четыре подруги, мы дружим уже 40 с лишним лет. Можем редко созваниваться, редко видеться, но на протяжении этих лет всегда поддерживали друг друга, помогали в сложных жизненных ситуациях. Всегда выслушивали друг друга, когда были трудности на работе или в семье, помогали нянчиться с детьми. Это огромное счастье, когда у тебя есть такие друзья!"

Константин Соловьев, частный предприниматель: "Однажды мы уехали отдыхать в Чебоксары, а в это время позвонили соседи и сообщили, что у нас в квартире прорвало трубу, вода уже заливает нижний этаж. Я срочно связался с другом Олегом, он туда примчался, открыл дверь, благо у него были ключи, мы оставили ему на всякий случай. Олег вызвал сантехника и решил все проблемы с затопленными соседями еще до нашего приезда… Много подобных случаев было. Без помощи друзей в жизни никак".

Елена Ядыкова, бухгалтер: "Однажды зимой в Кировской области у нас перевернулась машина. Мы просто не знали, что делать, мобильная связь работала плохо, батарея телефона почти села. И тут мы вспомнили, что в садик вместе с нашим сыном ходит мальчик, у которого родители раньше жили в этой местности. С трудом дозвонились до них, попросили о помощи. Долго ждать не пришлось, вскоре к нам подъехал мощный грузовик, вытащил наш автомобиль из кювета и дотянул на буксире до населенного пункта. Вот уж помогли так помогли! Мы до сих пор им очень благодарны!"

Логачева Вероника, предприниматель: "Моя лучшая подруга - это старшая сестра. В детстве разница в пять лет ощущалась, но в юности мы очень подружились. Она была сильна в математике, а я нет, и сестра помогала мне решать трудные задачи. В результате я полюбила этот трудный предмет, после школы поступила на мехмат, прекрасно освоилась в точных науках, впоследствии приобрела профессию экономиста. Так что сестра во многом определила мою судьбу. Не знаю, можно ли назвать это дружбой, но уверена, что могу в любое время позвонить сестре, она бросит все дела, приедет ко мне и выручит из любой беды".

Ирина Рудометова, тренер по плаванию: "Как-то с девочками спешили на тренировку. Выйдя из подъезда, заметили, что машина, которая доставляет торты, забуксовала. Мы решили помочь. Водитель нажал на газ, мы стали толкать, и вся грязь, летевшая из-под колес, оказалась на мне. Машину вытолкали, она благополучно уехала, а я стояла вся покрытая грязью. Это был у меня единственный комплект зимней одежды. Мы поехали домой к подруге, она дала свои вещи, я быстро переоделась, и мы успели на тренировку. Хорошо, что у меня есть верные друзья!"

Все это интересно и местами забавно. Но при чем тут дружба в том высоком смысле, который мы имеем в виду? Получается так, что дружба - явление очень сложное, неоднозначное. Одну из множества сторон этого явления предложила рассмотреть газета "Ковровские вести".

Мужское / Женское

Читателям задан вопрос: правомерно ли такое понятие как "женская дружба"? Существует ли она на самом деле? Отвечая на этот вопрос, многие сходились на том, что настоящая дружба - мужская, лишь ее существование не подвергается сомнению. А дружба "женская" - это всего лишь суррогат, фальшивка. Более того, "женский фактор" часто становится причиной крушения мужских дружеских отношений. "Это только в песне поется: "Ну а случится что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги - таков закон: третий должен уйти". На самом деле редко кто хочет быть третьим… Но если жена (девушка) друга для правильного мужика - это табу, то многие женщины в этом вопросе не столь щепетильны.

В том, что женской дружбы не существует, уверены не только мужчины, с этим соглашаются и девушки, потерявшие разом и подругу, и любимого. Женская дружба - это соперничество. Она может всю ночь просидеть у постели больной подруги, а потом без особых моральных терзаний оказаться в постели ее мужа. Недаром мудрые бабушки учили внучек: не бери подругу в магазин и не ходи с подругой на свидание с парнем. В первом случае она посоветует то, что тебе абсолютно не идет, во втором у парня появится выбор, и не всегда в твою пользу".

В итоге читатели "Ковровских вестей" остаются с трудными вопросами без ясных ответов. Желая подсластить пилюлю, газета торжественно резюмирует: "В преддверии праздника хотелось бы всем пожелать настоящих друзей, таких, с которыми можно не видеться месяцами, но которые придут на помощь по первому звонку. Ну и вы при необходимости должны для них сделать то же самое, если, конечно, вы настоящий друг".