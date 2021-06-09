Для кого-то лето - пора отдыха, для кого-то - возможность подработать, тем более сейчас, когда после пандемии у многих снизились доходы. Корреспондент "РГ" выяснила, в каких сферах можно приложить свои силы и где требуются свободные рабочие руки.

Лишь два процента из числа опрошенных новосибирцев предпочитают летом вообще не работать. Это выяснили аналитики исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

В Новосибирске в онлайн-опросе приняли участие свыше 2,1 тысячи трудоустроенных. Девять процентов из них решили уволиться с основной работы именно в начале лета, еще одиннадцать процентов думают об этом, а 38 процентов уволились бы, если бы имели необходимые накопления.

"При этом женщины летом увольняются чаще. Зачастую это связано с необходимостью заботиться о детях - среди причин называется подготовка ребенка к школе, невозможность совмещать детское обучение с работой, желание вместе отдохнуть летом", - поясняют в исследовательском центре.

Основная причина увольнения в преддверии лета у мужчин - переход на сезонные работы, когда традиционно растет спрос на специалистов в сферах строительства, сельского хозяйства, туризма. Также респонденты-мужчины признались в желании подольше отдохнуть летом и набраться сил перед поиском нового места работы.

Перед началом детской оздоровительной кампании в летних лагерях отмечается острая нехватка персонала. Требуются вожатые, медсестры, диджеи и раздатчики кефира. По данным департамента аналитики "Зарплаты.ру", спрос на вожатых в Новосибирской области в мае этого года вырос в 2,5 раза по сравнению с маем 2019-го, когда детские лагеря еще работали и набирали персонал, а на медсестер - втрое.

Отмечено, что для соискателей на должность вожатого в большинстве случаев опыт работы не требуется - подойдет наличие незаконченного педагогического образования. Самое главное - умение работать с детьми и в команде. За это работодатели Новосибирской области готовы предложить питание, проживание, оплату выездных мероприятий и доход в среднем 15-25 тысяч рублей в месяц.

Самую высокую зарплату для соискателей в детских лагерях предлагают в Москве и Подмосковье. Так, языковой лагерь ищет психолога на зарплату в шестьдесят тысяч рублей.

Впрочем, пятнадцать процентов опрошенных сервисом SuperJob родителей подростков уверены, что их дети во время летних каникул будут работать. Чаще всего 12-14-летние выбирают вакансии промоутеров, курьеров, официантов, чуть реже - помощников вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочих.

Дефицит персонала ощущается в туристической сфере и ресторанном бизнесе. По данным "Зарплата.ру", в этих сферах представлено около двадцати тысяч вакансий по всей стране. В апреле количество предложений в данных категориях превысило допандемийные показатели в три раза.

Среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимства в Сибири - Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай. Большинство вакансий не требует опыта работы, а многие работодатели готовы рассматривать заявления иногородних кандидатов.

Администраторы ресторанов, кафе, баров и гостиниц ищут по всей стране поваров, барменов, официантов, уборщиков, мойщиков, управляющих - в том числе в Новосибирске.

Спрос на горничных вырос в шесть раз. Предлагаемый доход в среднем составит 20-30 тысяч рублей в месяц, в более дорогих гостиницах и турбазах готовы платить сорок тысяч рублей.

По данным портала "Авито Услуги", в Новосибирске востребованы услуги гидов и экскурсоводов. С началом весенне-летнего сезона спрос на экскурсии вырос в три раза по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, а на услуги персональных гидов - на 46 процентов. Динамика предложений существенно отстает. Так, на "Авито" число объявлений об экскурсиях выросло за год в среднем по России на 50 процентов, в Новосибирске - на 26 процентов.

Растут и цены. После снятия карантинных ограничений стоимость экскурсии выросла на четырнадцать процентов. В Новосибирске групповая прогулка по интересным местам с гидом будет стоить от 500 до 1 500 рублей с человека, индивидуальная экскурсия обойдется в три-пять тысяч рублей, а то и дороже.

- В среднем по стране с началом сезона на одного гида приходится пять потенциальных клиентов, причем в некурорт-ных городах этот показатель выше, так как там меньше специалистов. Поэтому на каждого приходится по восемь-девять клиентов, - отмечает руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков. - Это свидетельствует и о том, что россияне в условиях ограничений осваивают для себя не только новые города и маршруты, но и востребованные экскурсии как способ времяпрепровождения в выходные дни.

В числе интересных и, несомненно, нужных вакансий - специалисты для АПК. На сервисе "Зарплата.ру" для жителей Новосибирской области доступно около двух тысяч предложений в данной отрасли, причем восемьдесят процентов - вахтовые. В тройке самых востребованных специалистов в период полевых работ - трактористы, агрономы и овощеводы, которых ищут по всей стране. Самые высокие зарплаты - не менее ста тысяч рублей - руководители сельхозпредприятий готовы платить трактористам. Больше всего такие кадры нужны в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Между тем

В Новосибирске при 71 территориальном общественном объединении будут организованы отряды по благоустройству придомовых территорий, в которых задействуют 710 подростков. Свыше 170 детей станут помощниками вожатых. Всего, по данным департамента по социальной политике мэрии, на лето запланировано трудоустроить более 1,5 тысячи школьников. В свою очередь, студенты новосибирских вузов могут отправиться на оплачиваемые стажировки. Так, будущих маркетологов, финансистов, инженеров-проектировщиков ждут в ряде компаний, а Иннополис (Татарстан) ищет стажеров-программистов.