Названы лауреаты Госпремии РФ в области науки и технологий 2020 года
Академиками Евгением Чойнзоновым (Научно-исследовательский институт онкологии ФГБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН"), Игорем Решетовым (Институт кластерной онкологии ФГБУ Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова) и доктором медицинских наук Садуллой Абакаровым (ФГБУ дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава) разработаны технологии спасения жизни при онкологической заболеваниях головы, шеи и лица, которые увеличивают выживаемость пациентов до 95%. Авторы создали уникальные методы, которые позволяет людям, которые перенесли сложнейшие операции, не только жить еще очень долго, но и вести полноценную деятельность. Важно подчеркнуть, что в России создана научная школа в данной области науки, и эти передовые методы борьбы с онкологией сегодня доступны во многих регионах страны.
Академик Евгений Александров (Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН) и доктор физико-математических наук Валерий Запасский (Санкт-Петербургский госуниверситет) награждены за создание и развитие нового научного направления - спектроскопии спиновых шумов. Оно уже широкого применяется в фундаментальных физических исследованиях, в технологиях создания и контроля структурного совершенства полупроводниковых наноструктур, в системах трехмерной визуализации структуры различных материалов. Имеет важное значение для развития технологий в строительстве, машиностроении, медицине и других сферах экономики.