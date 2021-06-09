Названы лауреаты Госпремии РФ в области науки и технологий 2020 года

В этом году две из трех премий присуждены в области медицины. За разработку и внедрение эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также за создание технологии конструирования вирусных систем доставки кассет со вставкой гена гликопротеина вируса Эбола и гена S-белка вируса SARS-CoV-2 награждены академик Александр Гинцбург и член-корреспондент РАН Денис Логунов (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф.Гамалеи), а также член-корреспондент РАН Сергей Борисевич (ФГБУ "48 Центральный научно-исследовательский институт" минобороны). Исследования лауреатов позволили России создать и зарегистрировать первую в мире вакцину против ковида. Сегодня она зарегистрирована почти в 70 странах мира.

Академиками Евгением Чойнзоновым (Научно-исследовательский институт онкологии ФГБУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН"), Игорем Решетовым (Институт кластерной онкологии ФГБУ Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова) и доктором медицинских наук Садуллой Абакаровым (ФГБУ дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава) разработаны технологии спасения жизни при онкологической заболеваниях головы, шеи и лица, которые увеличивают выживаемость пациентов до 95%. Авторы создали уникальные методы, которые позволяет людям, которые перенесли сложнейшие операции, не только жить еще очень долго, но и вести полноценную деятельность. Важно подчеркнуть, что в России создана научная школа в данной области науки, и эти передовые методы борьбы с онкологией сегодня доступны во многих регионах страны.

Академик Евгений Александров (Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН) и доктор физико-математических наук Валерий Запасский (Санкт-Петербургский госуниверситет) награждены за создание и развитие нового научного направления - спектроскопии спиновых шумов. Оно уже широкого применяется в фундаментальных физических исследованиях, в технологиях создания и контроля структурного совершенства полупроводниковых наноструктур, в системах трехмерной визуализации структуры различных материалов. Имеет важное значение для развития технологий в строительстве, машиностроении, медицине и других сферах экономики.