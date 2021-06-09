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09.06.2021 10:22
Рубрика: Власть

Новосибирская библиотека для незрячих разработала "Антиковидный чемоданчик"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области впервые в стране разработан и реализован проект, в рамках которого жители области с ограниченными возможностями зрения получают достоверную информацию о проведении вакцинации от COVID-19.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Проект под названием "Антиковидный чемоданчик" реализует Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (НОСБ).

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Минздрав Новосибирской области призывает жителей сделать прививку от коронавируса

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова в ходе посещения учреждения отметила, что "Антиковидный чемоданчик" позволяет незрячим и слабовидящим людям получить точную, полную информацию о том, что такое современная вакцина против коронавируса, на каких условиях она делается, кому показана.

- Это помогает снять барьер, который испытывают многие граждане перед прививкой, сделать ответственный выбор и, получив прививку, обезопасить свое здоровье и здоровье своих близких, - подчеркнула Ирина Мануйлова.

Как рассказали сотрудники библиотеки, "Антиковидный чемоданчик" представляет собой пакет информационных документов, облегчающих принятие решения и проведение вакцинации от COVID-19 для незрячих и слабовидящих граждан. Он включает комплекты брошюр "Прививка от COVID-19" и "Памятка о проведении вакцинации против COVID-19" и иные документы, представленные в специальных форматах - рельефно-точечном, аудио с криптозащитой, а также крупношрифтовом.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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Читатель специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, методист отдела информационных и методических ресурсов библиотеки Игорь Мельников отметил, что появление доступных материалов о прививке позволит сделать осознанный выбор.

В настоящее время минздрав региона развернул 95 пунктов вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, а также в районах и городских округах области. Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому. Также привиться можно в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска.

Справка

Проект "Антиковидный чемоданчик" подготовлен НОСБ совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области, Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, министерством здравоохранения региона.

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