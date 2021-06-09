Проект реконструкции площадки ФГУ АО "Транснефть - Западная Сибирь" получил положительное заключение Главгосэкспертизы

АО "Транснефть - Западная Сибирь" получило положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на реализацию проекта реконструкции площадки фильтров-грязеуловителей (ФГУ) Чулымской нефтеперекачивающей станции (НПС) в Новосибирской области.

Работы будут проведены в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Площадка фильтров-грязеуловителей предназначена для очистки нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующейся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск.

В ходе реконструкции площадки будет выполнен демонтаж существующих фильтров-грязеуловителей, основного и вспомогательного оборудования, технологических трубопроводов. Взамен будет смонтирован узел ФГУ из двух рабочих фильтров и одного резервного на входе в магистральную насосную Чулымской НПС. В целях обеспечения высокого уровня промышленной безопасности на линиях подачи и отвода нефти на фильтры-грязеуловители предусмотрен монтаж трубопроводов обвязки с установкой шести секущих задвижек. В качестве запорной арматуры будут применено оборудование с высоким классом герметичности затвора.

При разработке проектной документации были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"