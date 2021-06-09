Саяно-Шушенский заповедник показал уникальное видео с играми котят ирбисов

Сегодня Саяно-Шушенский заповедник опубликовал новые редкие кадры из жизни семьи снежных барсов. На видеозаписи годовалые котята ирбиса, догнавшие маму по размеру, ведут себя по-детски, резвясь перед объективом фотокамеры.

Снежные барсы отличаются скрытным образом жизни, проявляя активность ночью или в сумерках. На этот раз они затеяли игру под фотоловушкой в предрассветные часы.

Сейчас специалисты готовят паспорта на котят, однако их пол все еще не удалось определить, рассказал старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев.

Справка "РГ"

Саяно-Шушенский заповедник, расположенный на юге Красноярского края, считается крайней территорией мирового ареала снежного барса. Здесь сохраняется самая северная группировка редкой кошки.