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Рубрика: Культура

Героя выбирают зрители

В Барнауле прошла всероссийская премьера спектакля "Интуиция"
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 126(8477)
Известный прозаик и сценарист Александр Цыпкин дебютировал как драматург. На сцене Алтайского краевого театра драмы три дня шла всероссийская премьера спектакля по его пьесе "Интуиция". Соавтором и художественным руководителем постановки выступил народный артист России Константин Хабенский.
Пьеса соткана из рассказов душ умерших: что они оставили после себя, что важное не успели сделать или сказать? Фото: Олег Богданов Пьеса соткана из рассказов душ умерших: что они оставили после себя, что важное не успели сделать или сказать? Фото: Олег Богданов
Пьеса соткана из рассказов душ умерших: что они оставили после себя, что важное не успели сделать или сказать? Фото: Олег Богданов

Пьеса соткана из рассказов душ умерших: что они оставили после себя, что важное не успели сделать или даже сказать? Зрители слушают монологи бездарного ученого, мечтавшего стать футболистом сборной СССР, девушки, внезапно умершей на операции по увеличению груди, тик-токера, по глупости угодившего под колеса поезда, наркомана, погибшего от передоза, шофера, укравшего деньги для дорогостоящей операции дочери за границей, нового русского, переусердствовавшего с молодой любовницей, мужчины, спешившего на машине на роды жены и сбившего на дороге собаку - всего 13 живых душ. Исповедуются они Стажеру, которого опекает Контролер.

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В этом спектакле каждая роль главная, подчеркивает Константин Хабенский. Разговор идет о многих вещах, в том числе об интуиции как особенном даре человека и знаках свыше, приходящих во снах, про которые мы в будничной суете забываем или не придаем им внимания. Стажеру необходимо выбрать, кого из умерших можно вернуть в жизнь на одни сутки, чтобы он исправил непоправимое или доделал очень важное. Например, позвонить женщине, от которой сбежал в молодости, и сказать ей, что любил всю жизнь только ее. Зрителям тоже предлагается сделать свой выбор на сайте Александра Цыпкина. По словам писателя, придумано это для того, чтобы понять, кому же сочувствуют наши современники. В Барнауле по результатам первых двух премьерных дней лидировали Ольга Петровна, умершая при родах долгожданного ребенка, шофер, укравший деньги, и мужчина, мучающийся из-за гибели на дороге бездомной собаки.

- Я называю это интернет-голосование самыми искренними выборами, - комментирует писатель, не то в шутку, не то всерьез. - Мы были с читками пьесы в разных городах - везде за наших героев голосуют по-разному. Сам я чаще думаю о парне, который не успел познакомить людей со своей музыкой, и еще о сельском чиновнике Килькине, зажатом системой. Голосую на сайте за него, потому что Килькин всегда последнее место занимает. Но в целом получается, что мы перестали сопереживать людям, у нас страдания животных вызывают большее сочувствие. Для меня это странно при всем уважении к защитникам животных. Может, собака привлекает всех тем, что безгрешна?

Константин Хабенский: В этом спектакле каждая роль главная Фото: Олег Богданов

А, может, тем, что она верно и беззаветно любит своего хозяина? Может, нам в нынешней жизни как раз не хватает того, что есть в наших "меньших братьях" - любви, искренности, преданности? Каждый из трех дней зрители видели разную "Интуицию" - Цыпкин, Хабенский и режиссер-постановщик Данил Чащин постоянно вносили коррективы в пока еще гибкую конструкцию спектакля. При этом Чащин отмечает исключительную вовлеченность в "интуитивный" процесс работы артистов театра драмы, Цыпкин не исключает, что будут появляться новые истории и персонажи, а Хабенский надеется "не повторить, но сделать подобный спектакль в Москве". Еще в планах - снять фильм по этой пьесе. Константин Юрьевич, отвечая на вопрос "РГ", что ему подсказывает интуиция относительно перспектив спектакля на "Золотую маску", подчеркнул:

- Я спокойно отношусь к премиям. Но очень хочу, чтобы этот спектакль был востребован. Как говорил Олег Павлович Табаков, зритель голосует рублем. Это прекрасно, когда со всей страны летят на премьеру мои и Сашины друзья. На мой взгляд, история сложилась и, судя по зрителям, вошла в их сердца и души.

Барнаульский зритель, в массе своей благодушный и не особо привередливый, "Интуицию", достаточно прозрачную по своему замыслу и воплощению, принял. Она уже вошла в афишу будущего сезона, который для Алтайского краевого театра драмы будет юбилейным - сотым по счету.

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