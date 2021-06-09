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09.06.2021 09:13
Рубрика: Культура

Театры не спешат на каникулы

В культурную афишу региона постепенно возвращаются фестивальные планы
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 126(8477)
Лето-2021 в Новосибирской области обещает быть насыщенным театральными и фестивальными событиями.

- Несмотря на жизнь в условиях пандемии, в культурную афишу региона постепенно возвращается часть фестивальных планов. Мы подготовили для жителей и гостей региона специальные летние и интересные программы. В том числе - принципиально новые события, которые впервые пройдут в Новосибирской области, - сообщил замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

Фото: Олег Богданов
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Так, впервые в области состоится фестиваль "Музыкальная экспедиция". Это уникальный проект, который проводится с 2014 года по инициативе заслуженного артиста России, виолончелиста, Бориса Андрианова при поддержке минкультуры РФ. На этот раз музыканты посетят юг региона - планируется показ пяти благотворительных концертов на открытых площадках в городе Бердске, районном поселке Маслянино, поселках Кольцово, Колывань и Ордынское.

При областном центре русского фольклора и этнографии открылась новая этноплощадка "Русское подворье", на которой проходят увлекательные мастер-классы по народным ремеслам, встречи с мастерами, творческие литературные и музыкальные вечеринки, тематические праздники.

Театры также не спешат на каникулы, а некоторые из них даже приготовили премьеры. Сегодня, 9 июня, в Новосибирском музыкальном театре состоится премьера мюзикла Ефрема Подгайца "Бесприданница". Спектакль по мотивам одноименной пьесы Александра Островского поставил режиссер Василий Заржецкий. По его словам, идея постановки возникла на пересечении мюзикловой интерпретации литературной классики и отсылки к шедеврам кинематографа.

- Мюзикл Ефрема Подгайца на либретто Льва Яковлева был поставлен в 2014 году в Магаданском музыкальном и драматическом театре. В Новосибирске он обретет второе рождение. С автором музыкальной партитуры - Ефремом Подгайцем - театр сотрудничает впервые, хотя на счету композитора более десятка произведений, поставленных московскими музыкальными театрами, в том числе балет "Мойдодыр" на сцене Большого театра, а также номинация фестиваля "Золотая маска" за проект "Ангел и психотерапевт", - пояснила руководитель пресс-службы НМТ Любовь Кириченко.

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась премьера оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Ее представили дирижер Дмитрий Юровский, режиссер Иркин Габитов и художник Вячеслав Окунев. Постановщики отдают дань уважения классическим оперным традициям и воссоздают атмосферу Рима эпохи наполеоновских войн - в декорациях узнаваемы архитектурные символы итальянской столицы, а костюмы к спектаклю отражают веяния моды начала XIX века.

Для Иркина Габитова это уже вторая постановка "Тоски" на сибирской сцене, первая состоялась в 1991 году и шла более 25 лет.

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- Тридцать лет назад я поставил "Тоску" в этом театре. С тех пор я ставил ее в Мариинском театре, в Екатеринбурге, на фестивале в Савонлинне в Финляндии, и когда я смотрю на это произведение сегодня, то задумываюсь: что я могу сказать нового? Но с каждой новой постановкой понимаю, что эта музыка вечная и неисчерпаемая - достаточно только слушать композитора, - отмечает Иркин Габитов.

В премьерных спектаклях, которые состоялись в конце мая, в главных ролях блистали прима НОВАТа Вероника Джиоева (певица Флория Тоска) и испанский тенор Алехандро Рой (художник Марио Каварадосси), пленивший публику своим невероятным вокалом.

После июньских показов оперу "Тоска" можно будет еще увидеть 6 июля.

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