В Новокузнецке открыли выставку фотохроники новой России

Более сорока работ фотокорреспондентов, сотрудничающих с нашей газетой, можно увидеть на выставке, которую в честь 30-летия образования Российской Федерации, организовал кузбасский филиал "РГ".

Выставка под названием "Первая полоса. Фотохроники новой России" открылась в Центральной библиотеке имени Н. В. Гоголя в Новокузнецке. Все представленные в экспозиции фото - черно-белые. Именно так они выглядели на полосе газеты, которая, как говорят, живет один день. Но из дней складывается жизнь. А черно-белая гамма помогает увидеть и вспомнить главное. Вот мы и решили полистать подшивки, которые еще не так давно аккуратно вела каждая библиотека.

Авторы представленных на выставке снимков, многие из которых были опубликованы на страницах "РГ", - свидетели нашего времени, достоверно отразившие его события и лица. Внештатник нашей газеты Рашит Салихов до сих пор хранит фотопленки, отснятые в период шахтерских забастовок и "рельсовых войн".

Ведущий фотокорреспондент областной газеты "Кузбасс" Федор Баранов в начале 1980-х в составе 345-го воздушно-десантного полка участвовал в боевых действиях в Афганистане. Он не понаслышке знает, что такое выжить на войне. Как и герои авторского сюжета о возвращении бойцов кемеровского ОМОНа из длительной чеченской командировки.

Чтобы снять пронзительный фоторепортаж о призывниках, наш бывший коллега, а ныне корреспондент Европейского пресс-фотоагентства Максим Шипенков провел на сборном пункте военкомата не один день. А зоркий объектив еще одного замечательного фотокора "Кузбасса" Сергея Гавриленко запечатлел миг ликования: российская сборная обыграла шведов в финале чемпионата мира - 2007 по хоккею с мячом.

P.S.

Фотовыставка - еще и попытка напомнить о том, чем совсем недавно были печатные СМИ для своих читателей. Впрочем, почему были? В Кузбассе и не только в нем одном остаются населенные пункты, где и сегодня бумажной прессе рады. В целом ряде таких мест, до которых нелегко добраться, полностью отсутствуют интернет, электричество и библиотеки. И мы с помощью наших читателей и партнеров с 2016 года не только создаем в отдаленных поселках народные библиотеки (таких уже пять), но и дарим годовую подписку на "РГ". Такой подарок получит и новокузнецкая "гоголевка". А из южной столицы региона фотовыставка отправится в Кемерово.