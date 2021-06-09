В Новосибирске прошла международная выставка мемориальной культуры

Два дня, 28 и 29 мая, в Новосибирске на площадке ритуального предприятия МУП "ИМИ" в двенадцатый раз прошла выставка "Белый тополь - 2021". Это ставшее уже традиционным мероприятие - составная часть историко-культурной программы, разработанной и начатой в 2006 году по инициативе руководителя МУП "ИМИ", депутата горсовета Новосибирска Сергея Бондаренко.

В прошлом году карантинные ограничения не дали провести выставку. В этом году организаторы постарались наверстать упущенное, пригласив более пятидесяти экспонентов со всех концов России. Приняли участие и зарубежные партнеры - представители итальянской фирмы и австрийский специалист, правда, общавшийся с коллегами в режиме онлайн. Почетными гостями, приветствовавшими участников выставки, были министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров и его заместитель Максим Останин, вице-спикер совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко, заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров, а также писатель, краевед и президент гуманитарно-просветительского клуба "Зажги свечу" Владимир Шамов.

Вопреки ожиданиям, в атмо-сфере мероприятия не было ничего грустного. И вполне убедительными показались слова главного идеолога и лидера программы "Белый тополь" Сергея Бондаренко:

- Ритуальное дело - это культура. На нашей выставке речь идет об этике и эстетике ритуальной отрасли. На самом деле ритуальная сфера очень красива. К ней нужно относиться так же, как службе священника, работе учителя, как к миссии врачей.

К этому можно, наверное, добавить, что homo sapiens тогда только и стал человеком, когда не просто перестал употреблять в пищу себе подобных, но и начал заботиться об их погребении и сохранении памяти о них.

Сергей Бондаренко: Историко-просветительская программа "Белый тополь", как всегда, вызвала не просто понимание, но зачастую и восхищение наших партнеров. Фото: Архив МУП "ИМИ"

На выставке было что посмотреть - от вполне привычной, но выполненной на высочайшем уровне ритуальной атрибутики до гробов из картона и цветов из опилок. Да-да, причем главный посыл в этом случае не удешевление, а использование экологически чистых материалов, не загрязняющих природу. У тех же венков и цветов - полностью биоразлагаемый каркас, его изготавливают из природных материалов - ягеля или торфяного мха (сфагнума). Это во многом решает проблему утилизации.

Наверняка познавательной и интересной стала экскурсия в филиал "Похоронного дома "ИМИ" на улице Акмолинской. Здесь гостям выставки представили новое здание "Анатомического театра". Это, конечно, не тот анатомический театр, где студенты медицинских вузов наблюдают за учебным вскрытием. Тут близкие при желании могут увидеть, например, косметические манипуляции, которые позволяют облагородить облик усопшего.

И все же главная цель "Белого тополя - 2021" - не предъявить свои достижения и даже не получить за них заслуженную награду (а их, кстати, нынче было вручено несколько десятков). Важнее всего - обмен опытом. На пленарном заседании обсудили проблемы, связанные с особенностями организации ритуальных услуг в нынешней ситуации. Затем прошла конференция "Актуальные вопросы похоронной отрасли". На ней были подняты вопросы правового регулирования сферы ритуальных услуг, обсуждались организационные проблемы, в том числе, пожалуй, самая горячая из них - недобросовестная конкуренция.

Вниманию участников был представлен цикл лекций: "Работа со средствами массовой информации в кризисной ситуации", "Изменение клиентского поведения в ритуальной сфере" и, конечно же, "Механизмы работы похоронного дома в условиях недобросовестной конкуренции". В частности, Сергей Бондаренко, выступая на эту тему, продемонстрировал набор методов, с помощью которых похоронный дом "ИМИ" борется с недобросовестными ритуальными агентствами. Это, например, буклеты, предупреждающие о "черных агентах", получающих информацию об умерших незаконными способами; издания, где рассказывается о методах, которыми действуют конкуренты; видеоролики, которые наглядно показывают, кто такие эти самые "черные агенты".

Одна из тенденций развития мемориальной культуры - использование экологически чистых, природных материалов. Фото: Архив МУП "ИМИ"

А настоящей фишкой выставки стала презентация академии ритуального мастерства "Белый путь". Дело в том, что получить специальности мастеров ритуального дела раньше было просто негде. Теперь же в составе предприятия будет работать Сибирский центр дополнительного профессионального образования. В нем будут учить основам различных профессий как своих сотрудников, так и всех желающих получить образование в сфере ритуальных услуг. Здесь можно получить специальности церемониймейстеров, менеджеров ритуального сервиса, руководителей подразделений и других. Кроме того, в программах обучения предусмотрены тренинги, направленные на минимизацию потерь от профессионального выгорания.

Прямая речь

Сергей Бондаренко, руководитель МУП "ИМИ", депутат горсовета Новосибирска:

- В этом году выставка прошла, по моему мнению, просто триумфально. Отдельно отмечу, что историко-просветительская программа "Белый тополь", как всегда, вызвала не просто понимание, но зачастую и восхищение наших партнеров. Напомню, что в рамках этой программы мы работаем над сохранением памяти известных людей, чья судьба была так или иначе связана с Новосибирском. А в этом году мы решили чуть отступить от нашей "генеральной линии" и увековечить память умерших в Новосибирске пленных японских солдат Второй мировой войны. На Заельцовском кладбище мы планируем установить мемориальный комплекс. Я специально побывал в Японии, где изучал памятники на воинских кладбищах. Новосибирск - побратим японского города Саппоро, так что эта идея появилась у нас не спонтанно.

На правах рекламы