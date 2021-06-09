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09.06.2021 16:23
Рубрика: Экономика

Атомный прорыв

В Северске началось строительство ядерного энергоблока нового поколения
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 127(8478)
В Северске Томской области началось строительство опытного демонстрационного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Проект имеет важнейшее значение для атомной энергетики будущего.

Реактор станет частью опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), который также будет включать модули по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и по его переработке после использования. Таким образом, на одной площадке создается замкнутый ядерный топливный цикл. Это крайне важно, во-первых, для безопасности атомной генерации (наиболее опасные радиоактивные вещества возвращаются в реактор), во-вторых, для стабильной работы системы - она не будет зависеть от внешних поставок энергоресурсов.

Фото: Пресс-служба КузГТУ
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Эксперты отмечают, что впервые в мире создается АЭС с "быстрым" реактором и замкнутым ядерным топливным циклом, все элементы которого объединены на одной площадке. Речь идет о расположенном в ЗАТО Северск Сибирском химическом комбинате, на базе которого около пятидесяти лет действовала атомная электростанция. Согласно международным договоренностям о прекращении производства оружейного плутония, реакторы сибирской АЭС были выведены из эксплуатации в 2008 году. А в 2011-м на СХК началась реализация стратегического отраслевого проекта "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива.

Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, участвовавший в режиме видеосвязи в состоявшейся 8 июня церемонии заливки первого бетона в основание будущего энергоблока, "c пуском БРЕСТа атомная индустрия всего мира продвигается вперед".

Мощность атомного энергоблока в Северске составит 300 МВт. Ввести ОДЭК в промышленную эксплуатацию предполагается к 2030 году, пуск ядерного реактора состоится в 2027-м. Модуль фабрикации должен быть готов в 2023-м, модуль переработки начнут строить через три года. Как сообщил научный руководитель проекта "Прорыв" Евгений Адамов, стоимость реактора ориентировочно оценивается в сто миллиардов рублей.

Прямая речь

Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом"

Благодаря переработке ядерного топлива бесконечное количество раз ресурсная база атомной энергетики окажется практически неисчерпаемой. При этом для будущих поколений снимается проблема накопления отработанного ядерного топлива. Успешная реализация проекта позволит России стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей принципам устойчивого развития - в экологичности, доступности, надежности и эффективности использования ресурсов. Мы будем внедрять такие установки по всей стране. Надеемся, что в 2030-2040 годах также начнем их экспортировать.

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