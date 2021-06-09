В Заксобрании Новосибирской области прошли слушания по бюджету 2020 года

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялись публичные слушания, участники которых обсудили социально-экономическое развитие области и отчет об исполнении регионального бюджета за 2020 год.

Открывая совещание, спикер заксобрания Андрей Шимкив отметил, что прошедший 2020 год был сложнейший, пандемийный.

- Тем не менее, удалось сохранить все основные параметры бюджета. Мы выполнили все социальные обязательства и нормы. Мы почти не упали в доходной базе. Мы не остановили ни один строительный объект. Для нас как депутатов важно, чтобы каждая бюджетная копейка вкладывалась эффективно, - сказал Андрей Шимкив.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков добавил, что для регионального правительства в приоритете были и остаются социальная поддержка, качественное образование, медицинское обслуживание, развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций.

В ходе слушаний у депутатов была возможность задать вопросы министру экономического развития региона Льву Решетникову, который представил основной доклад. Депутата Владимира Анисимова интересовал рейтинг Новосибирской области по инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации. По словам министра, регион занимает 13-е место в стране.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов акцентировал внимание присутствующих на проблеме привлечения молодых специалистов на село: строится ли для них жилье, как будут развиваться сельские территории в ближайшие годы.

- Считаю, есть проблема: небольшие хозяйства в селах, к сожалению, имеют мало перспектив. А ведь именно на них держится село, - заметил Андрей Панферов.

По словам Льва Решетникова, правительство области старается за счет налоговых льгот привлечь инвестора в дальние от агломерации районы.

Андрей Шимкив попросил профильные министерства представлять информацию о конкретных инвестициях в районы области. На его взгляд, заксобрание совместно с правительством региона должно искать механизмы поддержки дотационных районов.

В свою очередь, заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил, что Новосибирская область прошла 2020 год как единая команда. Министр поблагодарил за совместную работу представителей депутатского корпуса, общественных организаций, руководителей предприятий.

В числе вопросов, которым правительство и заксобрание должны уделить внимание, - обязательная регистрация и постановка на учет всех видов бизнеса и поддержка глубокой переработки сырья новосибирских производителей, чтобы добавочная стоимость формировалась здесь, а не за пределами региона.

Андрей Панферов считает, что минфин при внесении изменений в бюджет 2021 года и формировании расходной части бюджета-2022 должен уделить особое внимание решению проблем организации школьных автобусных маршрутов и реконструкции школ на сельских территориях.

Подводя итоги публичных слушаний, глава комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев отметил, что в основном вопросы депутатов касались развития сельских территорий.

- Это все, что связано со школами и школьной инфраструктурой, с газификацией, повышением комфортности проживания, - сказал Федор Николаев.

Кроме того, много вопросов по теме инвестиций, реализации концессионных соглашений в муниципальных образованиях. Депутаты рекомендовали областному правительству разработать механизм представления и утверждения в заксобрании социальных последствий концессионных проектов.

На очередной сессии Законодательному собрание области рассмотрит в первом чтении проект областного закона "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2020 год".