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09.06.2021 13:50
Рубрика: Власть

Жители Новосибирской области участвуют в благоустройстве парков и дворов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в этом году планируется благоустроить 185 объектов - 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Как отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, работы ведутся в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроект реализуется под контролем правительства Новосибирской области и при активном участии жителей, которые определяют приоритетность объектов благоустройства и обсуждают дизайн-проекты.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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По данным министра, уже работы развернуты на 114 объектах, а на 11-ти - завершены.

- С каждым годом реализация проектов ускоряется благодаря повышению профессионализма всех участников, а также активному вовлечению граждан в этот процесс, - сказал Денис Архипов. - Впервые в этом году на единой цифровой платформе проводилось всероссийское голосование по выбору общественных пространств и дизайн-проектов для благоустройства 2022 году. В Новосибирской области в голосовании приняли участие более 111 тысяч человек.

На региональном уровне систему обратной связи с гражданами дополнили "Интерактивной картой объектов благоустройства", которая позволяет увидеть поэтапный ход работ.

Крупнейшим объектом благоустройства в этом году станет Заельцовский парк в Новосибирске. Для выполнения работ заключен контракт на 170,65 миллиона рублей. Также по нацпроекту выделены средства на благоустройство территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска. Здесь работы завершатся в 2022 году.

В числе крупных объектов - благоустройство общественных территорий, скверов и парков в районах области. На их реализацию выделена субсидия в размере 188,6 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 140 миллионов рублей, областного - 48,6 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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В пресс-службе областного правительства отметили, что в 2021 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств муниципальным образованиям предусмотрена субсидия в размере почти 1,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 894,22 миллиона, областного - 299,3 миллиона рублей.

Ознакомиться c интерактивной картой объектов благоустройства и оставить свой отзыв можно на платформе: "Электронная демократия Новосибирской области".

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