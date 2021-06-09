Координатор "ЛизаАлерт" Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

Новости

ВЦИОМ: Донцова и Акунин - самые популярные писатели среди россиян 17:15
В Москве открыли новые КТ-центры для диагностики коронавируса 17:14
Сергей Шойгу оценил в Твери производственный потенциал технопарка "КСК" 17:07
Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом 17:03
Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство 17:03
Сергей Шойгу проверил организацию учебы в Военной академии ВКО в Твери 17:02
В Германии с 10 июня введут цифровой сертификат вакцинации 16:56
На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей 16:48
Напавший на Макрона заявил, что его действия были спонтанными 16:38
Тимофей Баженов: Данные по кибермошенничеству подтверждают, вопрос требует срочного законодательного решения 16:35
Медведев: У нас есть все, чтобы одержать уверенную победу на выборах в ГД 16:33
В Киргизии один человек погиб в результате обрушения угольной шахты 16:27
Посольство РФ подтвердило арест россиянина в Швейцарии по запросу США 15:58
Советник ВОЗ призвал разрешить путешествия для привитых от COVID-19 15:56
В Крыму тренеры детских футбольных команд подрались на матче 15:56
Замглавы Минздрава оценил действия рязанских медиков при пожаре 15:50
Королева Елизавета II заранее знала, как принц Гарри назовет дочь 15:50
Дети 5 и 7 лет сожгли венки у оренбургского памятника героям ВОВ 15:40
Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft 15:30
В тюменской реке нашли тело пропавшего пять лет назад мужчины 15:16
В рязанской больнице, где произошел пожар, не было отечественных аппаратов ИВЛ 15:11
Гинцбург рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом 15:03
Двое депутатов Госдумы стали почетными гражданами Крыма 15:03
Нефть подорожала до рекордных значений 14:57
Власти Москвы откроют дополнительные больницы из-за ситуации с COVID-19 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 16:22
Рубрика: Экономика

Координатор "ЛизаАлерт" Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

Текст: Любовь Проценко

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил против решения властей Санкт-Петербурга, одномоментно остановивших работу сервисов аренды электросамокатов:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
СК призвал ведомства разработать правила использования электросамокатов

"Сегодня руководители Санкт-Петербурга пошли по привычному пути кнута без пряника. Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение. Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер. Пользователи индивидуальных средств мобильности - активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя и все. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень".

Многим жителям северной столицы утром не удалось обнаружить электросамокаты на привычных местах и в приложениях. После нескольких аварий последних дней, в которых пострадали дети, власти города решили одним махом остановить весь кикшеринговый бизнес.

Как отметил Олег Леонов, решение властей Санкт-Петербурга прямо противоречит экспертному мнению, сформированному на круглом столе "Индивидуальный микротранспорт", который состоялся 8 июня на площадке ОНФ. Представители министерства транспорта, ГИБДД, МАДИ и общественных организаций пришли к общему мнению, что средства индивидуальной мобильности - не развлечение, а повседневный транспортный инструмент жителя современного мегаполиса, контролировать же безопасность пользователей и окружающих вполне способны компании-операторы. А обязанности властей - создать инфраструктуру, разделить потоки пешеходов и микротранспорта.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Власти Москвы усилят масочный режим из-за роста заболеваемости
Нефть подорожала до рекордных значений
Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет