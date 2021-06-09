Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России

Кошка Муся, имеющая официальную прописку и работу в Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского в Петербурге, признана абсолютным лидером открытого голосования как лучшая служебная кошка России.

Об этом сообщается в группе "ВКонтакте" "Республики котов и кошек", под эгидой которой проходила перепись-премия котиков, которые живут при различных организациях страны и имеют служебный статус.

В конкурсе участвовали представители кошачьих из 17 городов. За них голосовало более четырех тысяч человек.

Почетное звание лучшего служебного кота Санкт-Петербурга досталось коту Матросу Васильевичу, проживающему на судостроительном заводе "Северная верфь".

В номинации "МЯУзейные коты" гран-при получил кот Пас из Коми (Музей истории и культуры), лауреатом I степени стал Василий (Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", Смоленск). Кошечка Капитолина из Музея истории Санкт-Петербурга признана лауреатом II степени, а Музя из петербургского музея Монумента героическим защитникам Ленинграда получила звание лауреата III степени.

Гран-при среди театральных котов завоевал "сотрудник" Театра Дождей (Санкт-Петербург) Федор, а гран-при среди котов, вдохновляющих на творческую деятельность, - Шпатель из петербургской "Мансарды художников".

Что касается пушистых "сотрудников" библиотек, то гран-при в номинации не присудили, а лауреатство I степени досталось кошке Ефросинье из филиала ЦГПБ "Охта-8", тоже петербургской.

В списке победителей также коты, "официально прописанные" в магазинах и фотостудиях. Лучшим замковым котом признан Филимон, сторожащий Выборгский замок, а почетным хранителем сказки - Кнопа из петербургского Музея кукол. А звание лучшего служебного кота Сибири решили присудить Томасу из Новокузнецка (Научно-технический музей имени Бардина).