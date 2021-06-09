На мысе Святой Нос появился памятник федерального значения

В Мурманской области, которая благодаря красоте арктической природы в последнее время приобрела огромную популярность у туристов, появилась еще одна официально признанная достопримечательность.

Между двух морей

Приказом Министерства культуры РФ действующий по сей день маяк, построенный в 1862 году на мысе Святой Нос, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры федерального значения. Это один из старейших действующих маяков севера России. Его огонь видят мореплаватели сразу двух морей - Белого и Баренцева.

- Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом, - рассказывает Александр Обоимов, который побывал там, будучи молодым лейтенантом-метеорологом, выпускником военного училища. - Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом.

Скалистый мыс Святой Нос - удивительное место на восточном побережье Кольского полуострова, которое напоминает исполинский коготь невиданного зверя. Он разделяет Терский и Мурманский берега, вдаваясь в воду примерно на 15 километров между Баренцевым и Белым морями, и служит естественной границей между ними. Здесь, у самой северной точки мыса, идущий со стороны Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в "бутылочном горлышке" Белого моря. Это порождает уникальное явление - стоячие волны сулой, напоминающие огромные валы воды высотой до пяти метров.

С древних времен здесь пролегал один из морских путей русских поморов - на Шпицберген, или, как называли его в старину, Грумант. Поморы не любили это место, опасное прихотливыми морскими течениями, свирепыми штормами и неровными глубинами с отмелями. Именно поэтому тут появился маяк - он был необходим для безопасности торговых судов, входящих в Белое море.

В 2002 году маяк перевели в автоматический режим. Последним его смотрителем был Михаил Горбунов, проработавший на нем около 35 лет.

Трудная жизнь метеорологов

Есть на Святом Носе и еще одна достопримечательность - метеостанция, расположенная в 200 метрах от маяка. Она была открыта 1 ноября 1895 года. Благодаря трудившимся здесь святоносским метеорологам накоплен уникальный научный материал. Особенную ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к горлу Белого моря. Это единственная метеостанция, позволяющая фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море.

Добраться к Святоносскому маяку зимой можно только на снегоходе, а летом - по морю

- Я проработала на святоносской метеостанции 10 месяцев с 2001 года, попав туда по распределению из Новосибирска, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Мурманска Александра Истомина. - У нас целая метеорологическая династия сложилась - моя мама тоже метеоролог, трудилась на Дальнем Востоке. И родила она меня там же, на метеостанции, где работала.

Святой Нос - место красивое, но не менее суровое, чем Дальний Восток. Леса там нет, на скалах растет лишь редкий кустарник. В домике метеостанции не было ни электричества, ни водопровода. Зимой приходилось топить снег, а летом брать воду из небольших озер. Добраться туда по суше можно лишь зимой на снегоходе, а летом - по морю.

Причала на Святом Носе нет, и во время долгих штормов к нему не может пришвартоваться ни одна шлюпка. Катер с продуктами, почтой и прочими необходимыми вещами порой приходилось ждать по полтора-два месяца. Прибывшая сюда 18-летняя Александра не умела ни печь хлеб, ни рубить дрова. Впрочем, искусству выживания на Крайнем Севере она быстро научилась и подружилась с работниками маяка, которых в то время там было пятеро - две женщины и трое мужчин.

- Смотрителя Михаила Ивановича хорошо помню, он пользовался большим уважением и всегда жалел молодых девчонок, приезжающих сюда работать, - добавляет Александра. - Работники маяка нам помогали, делились продуктами и периодически даже подключали нам электричество, потому что в "маячном городке" оно было. У них был видеомагнитофон, они показывали нам видео о том, как на Святой Нос приходят оленьи стада и пасутся здесь. Там я испытала порывы самого сильного ветра в своей жизни - 43 метра в секунду, он буквально поднимал нас в воздух. Нам, маленьким и худеньким, руководитель строго-настрого запрещал в такую погоду выходить на улицу. А если все же приходилось это делать, советовал класть в карманы телогрейки для тяжести фонарь с аккумулятором.

"Закрою глаза - вижу маяк"

Метеорологи освещали свое жилище коптилками из солярки. Чаще всего электроэнергии на метеостанции не было, поэтому развлечений было очень немного: ни телевизора, ни радио, так что приходилось включать фантазию. Неподалеку от станции есть озеро, зимой ветром со льда сдувало снег. В ветреные дни девушки вставали на лед, разводили в стороны руки, и ветер носил их по льду, словно на парусах. А летом они делали плоты из 200-литровых стальных бочек и катались на них по озеру. Там же на Святом Носу располагалась войсковая часть, и еще одним развлечением были разговоры с солдатами-призывниками по полевому телефону. Иногда они давали девушкам магнитофон и кассеты, послушать музыку...

- Впрочем, все это тогда воспринималось как романтика, - заключает Александра. - Сейчас, наверное, я бы ни за что не поехала туда работать. А тогда, в юности, нас не пугали никакие трудности.

Сегодня Святой Нос стал местом паломничества наиболее смелых любителей зимних снегоходных путешествий. Попасть сюда - словно оказаться на другой планете, где мерно и мощно дышит студеное море, где по-другому течет время, а люди особенно гостеприимны и душевны. "Впечатлило так, что все из рук валится и на работе, и дома. Ни о чем думать не могу. Закрою глаза и опять вижу снег, тундру, маяк, ребят наших. Надо быстрее снова куда-то ехать!" - так делятся друг с другом те, кто побывал на Святом Носу. Они знают, как цепляет за сердце этот гранитный край земли.

Кстати

Любопытно, что долгое время смотрителем маяка был слепой человек. С 1896 по 1917 год Святоносским маяком руководил Евлампий Багрецов. В 1905 году он получил травму, из-за которой начал терять зрение. Хотел бросить службу, но начальство уговорило его остаться, так как замену опытному смотрителю найти было очень сложно. Нашлись завистники, которые слали в Петербург доносы: мол, слепой смотритель не справляется со службой на маяке.

Для проверки в 1913 году на Святой Нос прибыл контр-адмирал Бухтеев. Он внимательно изучил ситуацию на маяке и написал в своем отчете: "Багрецов, будучи слепым, настолько сжился с маяком, что чувствует его работу, как свой организм. Ему заметны любые сбои, любой непорядок, ему хорошо помогают жена и помощник. Полагал бы справедливым, чтобы он был представлен к очередной награде". После этого Евлампий Павлович проработал на маяке еще четыре года и в 1917 году передал пост своему сыну.