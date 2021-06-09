Начальники генштабов СНГ обсуждают совместное учение ПВО в Петербурге

В среду в Санкт-Петербурге собрались начальники генеральных штабов вооруженных сил СНГ. В Северную столицу России приехали военные делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и секретариата Совета министров обороны СНГ.

"В ходе сегодняшнего заседания мы обсудим военно-политическую обстановку на пространстве Содружества, рассмотрим вопросы построения воздушно-космической обороны, проведения совместного учения объединенной системы ПВО СНГ и дальнейшего развития многостороннего военного сотрудничества. А также обменяемся опытом противодействия распространению коронавирусной инфекции", - проинформировал коллег начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Перед этим заседанием генералы почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище.