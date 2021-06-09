Власти Петербурга начали серию рейдов по выявлению незаконно размещенных детских городков развлечений. Первый улов - в Приморском районе: изъяты и помещены на временное хранение два детских батута и бассейн для аквазорбов (шары на воде). И дело не только в том, что подобные случаи наносят ущерб городскому карману, если предприниматель работает без разрешения и без договора об аренде участка. "Детские островки развлечений" требуют соблюдения определенных принципов безопасности. Скорее всего, незаконный предприниматель даже внимания на это не обратит.

В Северной столице известно несколько случаев, когда дети получали серьезные травмы в результате прыжков на батутах. В 2019 году 12-летний мальчик спрыгнул в, казалось бы, безопасную мягкую зону - и напоролся на каркас металлического ограждения - швы пришлось накладывать на обе ноги. В прошлом году во время прыжков на батуте 11-летний ребенок получил компрессионный перелом сразу трех позвонков.

Уже в этом году четырехлетняя девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений - неудачно упала. То есть батут - во всех случаях зона повышенной опасности. Поэтому, как рассказали в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, с наступлением летнего сезона к ним стали поступать обращения граждан, которых волнует легальность таких развлекательных установок.

- В этой связи контрольные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов установки аттракционного оборудования без соответствующей документации, а значит, и без гарантии безопасности для их пользователей, будут проводиться весь летний сезон на регулярной основе, - отметили в ведомстве.

Детям очень нравятся разноцветные мягкие горки и возможность подпрыгнуть "до небес". Но специалисты предупреждают: прежде чем разрешить ребенку наиграться всласть, стоит обратить внимание, каким способом конструкция закреплена на земле. Согласно ГОСТ Р 55515-2013, при использовании аттракциона на открытом воздухе его необходимо крепить с помощью жесткого крепления (анкера, стержни), а при невозможности их использования - с помощью балластной системы.

В Смольном добавляют, что необходимо проверить у организаторов наличие сертификатов Гостехнадзора Санкт-Петербурга, паспорта каждой единицы аттракционного оборудования, а также документы, подтверждающие проведение их технического освидетельствования.

- Если эти сведения вам предоставили, то нужно уточнить, имеется ли у оператора аттракциона специальное удостоверение, выданное образовательной организацией, оно выдается сроком на один год, - отмечает в свою очередь юрист Алексей Тарасов. - Но вообще все эти документы должны находиться на видимом и доступном для потребителей месте.

Свою точку зрения на подобные развлечения имеют медики. "Необходимо проконсультироваться с врачом", - универсальный совет. Как пояснил заведующий детской клиникой столичного роддома N 4 при ГКБ имени Виноградова Владислав Зяблицкий, батут помогает укрепить мускулатуру, улучшает координацию и просто хороший вариант досуга. Однако необходимо исключить у ребенка наличие ортопедических заболеваний, где противопоказана повышенная компрессионная нагрузка на позвоночник, и минимально обучить технике безопасности. Например, не спрыгивать вне разрешенной зоны - о последствиях такого нарушения мы сказали выше.

А предпринимателю, оборудование которого было изъято на Богатырском проспекте, в соответствии со статьей 37 КоАП Санкт-Петербурга может грозить штраф: для ИП в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. А поскольку нарушение совершено повторно, вероятно и изъятие "инструмента правонарушения", то есть аттракционов.

Кстати

Если дети страдают на аттракционах чаще от качества конструкций или неосторожности, то взрослые - от собственной глупости и несоблюдения техники безопасности. В прошлые выходные сотрудник парка "Диво-остров" получил тяжелейшие травмы головы, пытаясь пробежать рядом с работающим аттракционом "Бустер". Сначала 22-летнего юношу ударило самой конструкцией, затем отбросило на ступеньки. Сейчас он в реанимации.