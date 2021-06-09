В Ленобласти обнаружили танк времен войны с боеприпасами

В поселке им. Тельмана Тосненского района обнаружили танк времен Великой Отечественной войны. Его нашли на месте воинского захоронения. Об этом проинформировала администрация Ленинградской области.

В сообщении говорится, что танк обнаружили в том самом месте, где собственник не допустил обследования территории. Бронемашина оказалась с боеприпасами.

Подробности сообщили в группе в соцсети Военно-исторического центра СЗФО. Верхний слой срезан бульдозером при планировке территории. Поисковики обнаружили пять советских медальонов, один частично прочитали. В 20 метрах погиб танк Т-34. По предварительным данным, он уничтожен внутренним взрывом, среди обломков большое количество боеприпасов и останки членов экипажа.

Поисковики ведут работы в присутствии представителей Следственного комитета. Кстати, как предполагают сотрудники ведомства, частная компания проводила на этой территории земляные работы. Найденные останки людей с грунтом просто вывезли в другое место. Следком возбудил уголовное дело по статье 243.4 УК РФ - "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений группой лиц".

Поисковики продолжают работу на месте захоронения.