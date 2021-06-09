Подведены итоги конкурса на проект "СКА Арены", которую возведут на месте снесенного СКК. Победило австрийское бюро Coop Himmelblau. Авторы проекта утверждают, что отталкивались прежде всего от советских архитектурных традиций.

- Проект новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге отдает дань эпохе конструктивизма, где все было возможно, и переводит выразительный, открытый язык дизайна в современный контекст: каркас конструкции, основанный на татлинском "Памятнике Третьему интернационалу", дополняется плавным, динамичным движением человека, катающегося на коньках по стадиону, - описывают замысел авторы проекта.

Получилось воздушное и в то же время внушительное сооружение. Семь этажей, 14 секторов, изогнутый купол крыши, диагональные колонны и много-много света. Общая площадь "СКА Арены" составит почти 190 тысяч квадратных метров, а высота - 53,7 метра (на 13,7 метра выше СКК).

- Филигранная конструкция прерывается арками. Крытая аркада, защищенная от ветра и дождя, может быть использована для торговых точек. Балконы аркады соединяют функциональные зоны внутри арены с защищенным внешним пространством, они также могут использоваться в качестве лаунджей и ресторанных террас, - поясняют функционал будущего комплекса в Coop Himmelblau.

Вокруг здания будет разбит парк с различными зонами для отдыха и занятий спортом. А крыши двух билетных касс увенчают статуи, на которые скульптора вдохновило мастерство легендарного российского фигуриста Николая Панина-Коломенкина.

К слову, изначально итоги конкурса планировалось огласить в феврале-марте, но, по словам главы компании-генпроектировщика Алексея Сидоренкова, экспертной группе понадобилось больше времени на работу. Надо было стопроцентно убедиться, что концепция победителя не только впечатляет внешне, но и может быть реализована в срок. А времени осталось мало. Уже в 2023 году здесь должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Справка "РГ"

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК) был построен в 1970-х годах. В свое время он являлся одним из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В августе 2019 года здание перестало эксплуатироваться по причине состояния, близкого к аварийному. Было принято решение снести комплекс и построить на его месте новый. Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО "СКА Арена". Предполагается, что новый спорткомплекс вместимостью 21,5 тысячи мест станет самой большой хоккейной ареной в мире.