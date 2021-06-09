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09.06.2021 10:11
Рубрика: Культура

Конструктивизм на новый лад

Стало известно, как будет выглядеть арена на месте СКК
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 126(8477)
Подведены итоги конкурса на проект "СКА Арены", которую возведут на месте снесенного СКК. Победило австрийское бюро Coop Himmelblau. Авторы проекта утверждают, что отталкивались прежде всего от советских архитектурных традиций.
Такой видят "СКА Арену" австрийские архитекторы. Фото: Coop Himmelblau Такой видят "СКА Арену" австрийские архитекторы. Фото: Coop Himmelblau
Такой видят "СКА Арену" австрийские архитекторы. Фото: Coop Himmelblau

- Проект новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге отдает дань эпохе конструктивизма, где все было возможно, и переводит выразительный, открытый язык дизайна в современный контекст: каркас конструкции, основанный на татлинском "Памятнике Третьему интернационалу", дополняется плавным, динамичным движением человека, катающегося на коньках по стадиону, - описывают замысел авторы проекта.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Получилось воздушное и в то же время внушительное сооружение. Семь этажей, 14 секторов, изогнутый купол крыши, диагональные колонны и много-много света. Общая площадь "СКА Арены" составит почти 190 тысяч квадратных метров, а высота - 53,7 метра (на 13,7 метра выше СКК).

- Филигранная конструкция прерывается арками. Крытая аркада, защищенная от ветра и дождя, может быть использована для торговых точек. Балконы аркады соединяют функциональные зоны внутри арены с защищенным внешним пространством, они также могут использоваться в качестве лаунджей и ресторанных террас, - поясняют функционал будущего комплекса в Coop Himmelblau.

Вокруг здания будет разбит парк с различными зонами для отдыха и занятий спортом. А крыши двух билетных касс увенчают статуи, на которые скульптора вдохновило мастерство легендарного российского фигуриста Николая Панина-Коломенкина.

К слову, изначально итоги конкурса планировалось огласить в феврале-марте, но, по словам главы компании-генпроектировщика Алексея Сидоренкова, экспертной группе понадобилось больше времени на работу. Надо было стопроцентно убедиться, что концепция победителя не только впечатляет внешне, но и может быть реализована в срок. А времени осталось мало. Уже в 2023 году здесь должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Справка "РГ"

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК) был построен в 1970-х годах. В свое время он являлся одним из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В августе 2019 года здание перестало эксплуатироваться по причине состояния, близкого к аварийному. Было принято решение снести комплекс и построить на его месте новый. Концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО "СКА Арена". Предполагается, что новый спорткомплекс вместимостью 21,5 тысячи мест станет самой большой хоккейной ареной в мире.

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