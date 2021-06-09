Новым объектом притяжения желающих не только отдохнуть, но и прикоснуться к истории должна стать проектируемая туристско-рекреационная зона (ТРЗ) "По местам Александра Невского" в Ленинградской области. Границы ТРЗ установлены в радиусе около 30 километров от создаваемого природно-исторического парка во имя благоверного князя, центром которого в свою очередь станет Графская гора (возвышенный участок на правом берегу реки Тосны). Собственно, на Графскую гору нацелен весь проект, первые объекты которого появятся к осени.

Он приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского и является самым масштабным в России проектом, связанным с именем благоверного князя. Реализация рассчитана не на сиюминутный интерес, а на постепенное плановое развитие, окончательные сроки которого еще не определены.

Насколько имя Александра Невского значимо для России - понятно. Но почему выбрана Графская гора? Именно здесь, по мнению ряда историков и краеведов, в 1240 году отдыхала русская дружина, готовясь к предстоящему сражению со шведами - битве, вошедшей в историю как Невская. Здесь князь Александр Ярославович молился о даровании победы. И здесь ижорскому воеводе Пелгусию (в крещении получившему имя Филипп), стерегущему сон дружинников, явились святые мученики Борис и Глеб, ставшие знамением победы русского войска.

Сведения о видении святых Бориса и Глеба содержатся в "Повести о житии и храбрости святого благоверного князя Александра Невского". "Когда же начало всходить солнце, он (Пелгусий) услышал на море страшный шум и увидел ладью, а посредине ладьи - святых мучеников Бориса и Глеба, стоящих в одеждах багряных и держащих руки на плечах друг друга. И сказал Борис: "Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему Александру". Пелгусий поведал о виденном Александру Ярославовичу. Князь велел не рассказывать более об этом никому.

Как пояснил Вячеслав Санин, советник губернатора Ленинградской области, Графская гора - место, которое несет в себе сакральный смысл. Многогранен образ Александра Ярославовича - молящегося воина, предводителя и одновременно защитника церкви и строителя государства.

И, конечно, такое место (при соответствующей инфраструктуре) было бы интересно туристам. Кстати, здесь уже установлены памятный знак в честь 770-летия знаменитой Невской битвы и поклонный крест. Ежегодно на этой живописной возвышенности проходит культурно-исторический праздник "Перед Богом со свечами, а за Родину с мечами".

Хотя пока что правильнее говорить только о концепции, работы начаты, и к сентябрю на Графской горе будет установлен памятник Александру Невскому (благодаря усилиям Российского Военно-исторического общества), рядом с ним откроют небольшую прогулочную зону - с пересекающимися дорожками, образующими крест. Дорожки будут иметь красивую яркую подсветку, которую, как заверили разработчики проекта, можно будет наблюдать даже из космоса. Будет здесь и часовня, а возможно - и храм. И это только начало.

Список объектов, которые предполагается построить, огромен. Это сцена-трансформер, павильоны, интерактивные исторические площадки, арт-пространства, арена для исторических реконструкций, ресторанный комплекс, этнический гостиничный комплекс, часть домов которого будет стилизована под жилища современников Александра Невского. Предполагается, что гостиничный комплекс сможет принять не менее двухсот гостей на ночевку.

Как уточнила Ольга Голубева, заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленобласти, важно, чтобы новый проект был рассчитан не только на однодневное посещение, но и двух-трехдневное и более. А это значит, что туристу должны быть представлены многочисленные исторические и культурные объекты, на которые он захочет посмотреть.

Проект предполагает разработку новых туристических маршрутов, экотроп, велодорожек, создание новых объектов на основе природных достопримечательностей (например, в одной из пещер Саблино можно было бы организовать винный погреб или пивоварню), собственной туристической железнодорожной ветки, по которой можно будет объехать парк. Цель: чтобы по территории можно было организовать туры совершенно разной направленности - от паломнических поездок до гастрономической программы. То есть будущая ТРЗ должна быть интересна абсолютно всем - независимо от возраста и предпочтений. В итоге должен получиться огромный комплекс с историко-этническими элементами и возможностью выездов по интересным разнообразным маршрутам по соседству. В перспективе новая ТРЗ станет частью межрегионального проекта, посвященного Александру Невскому и связывающего Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

Понятно, что столь грандиозные планы требуют больших денежных вложений. Пока начали с малого: правительство Ленобласти выделило 35 миллионов на благоустройство природно-исторического парка с Графской горой. К проекту будут массово привлекаться инвесторы. Что-то планируется делать за счет грантов.