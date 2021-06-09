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Рубрика: Происшествия

В Петербурге блогер Хованский задержан за оправдание терроризма

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)
Фото: youtube.com/Юрий Хованский Фото: youtube.com/Юрий Хованский
Фото: youtube.com/Юрий Хованский

Видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: ФСБ
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Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, уголовное дело в отношении блогера возбуждено по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube, у него 4,4 миллиона подписчиков.

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