В Петербурге блогер Хованский задержан за оправдание терроризма

Видеоблогер Юрий Хованский задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Хованский задержан вчера вечером в Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, уголовное дело в отношении блогера возбуждено по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube, у него 4,4 миллиона подписчиков.