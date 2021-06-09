Все 399 таксофонов Петербурга отключили от универсальной услуги связи и начали постепенно убирать с городских улиц. До конца года в Северной столице не останется ни одного телефона-автомата - в XXI веке он оказался не нужен.

Как пояснили "РГ" в северо-западном филиале "Ростелекома", который является оператором таксофонов, аппараты демонтируют не только в Петербурге. По решению Минцифры РФ, в 2021 году таксофоны выведут из эксплуатации во всех населенных пунктах страны, в которых проживает более тысячи человек. Там, где людей меньше, будут считать трафик: если все вместе они не наговаривают по телефону и минуту в месяц, аппарат тоже снимут. Поэтому значительной части таксофонов лишится и Ленинградская область.

- Всего в регионе было установлено 2835 таксофонов, до конца года демонтируют 1631 аппарат практически во всех районах области. Остальные продолжат работать, поскольку они востребованы местными жителями, - сообщила представитель компании-оператора Юлия Орлова.

По таксофонам, подлежащим демонтажу, но еще не снятым, по-прежнему можно звонить. Однако не стоит рассчитывать на то, что связь обязательно будет, отмечают специалисты. Такие аппараты остаются действующими в чисто технических целях.

Примечательно, что в 1994 году Санкт-Петербург стал первым в стране городом, где устаревшие монетные и жетонные таксофоны заменили современными карточными аппаратами. Тогда им прочили большое будущее. Петербуржцы и гости города активно пользовались услугами уличных телефонов. Общий тираж пластиковых карт превысил 10 миллионов, для них разработали более 400 вариантов дизайна, за лучшими из которых охотились российские и зарубежные коллекционеры.

Таксофонная связь всегда обходилась очень дорого и рассматривалась как социальный проект

К 2007 году в Петербурге запустили программу универсальной услуги связи, утвержденную правительством РФ. Через полтора года в городе появились те самые 399 таксофонов, которые теперь демонтируются.

Главная причина - невостребованность. Когда почти у каждого горожанина всегда при себе мобильный телефон, уличным аппаратам остается только покрываться пылью. Несмотря на это, таксофонам до последнего времени пытались найти применение. В 2018-2019 годах звонки с этих устройств сделали бесплатными внутри региона и по межгороду. Трафик сразу подрос - впрочем, как и убытки: таксофонная связь всегда обходилась очень дорого. Но она с самого начала рассматривалась скорее как социальный, а не коммерческий проект.

Это подтвердил всплеск интереса к универсальной услуге связи, отмеченный в прошлом году. Специалисты объясняли его пандемией: люди стали чаще звонить родным и близким, а также в экстренные службы. По данным оператора, число вызовов с таксофонов выросло в 2,6 раза, а продолжительность разговоров - в 10 раз.

Уличные телефоны также предлагали осовременить с помощью подключения к ним функции Wi-Fi и систем оповещения. Но все это, как оказалось, лишь оттянуло печальный конец.

Таксофоны не смогли сохраниться в прежнем количестве даже в глубинке, а ведь именно для нее они предназначались в первую очередь, поскольку там не везде есть мобильная связь. И такая проблема остается, только теперь решать ее будут не с помощью таксофонов. Как объяснили в Минцифры РФ, средства, сэкономленные на их обслуживании, будут направлены на строительство современных базовых станций для обеспечения малых населенных пунктов интернетом и мобильной связью.

Для устранения цифрового неравенства в 2021 году в России установят более тысячи таких станций. К интернету в обязательном порядке подключат местные администрации, сельские школы и фельдшерско-акушерские пункты.

- Высокоскоростной интернет придет в села и деревни с населением 100-250 человек, а мобильная связь - в населенные пункты, где насчитывается от 100 до 500 жителей. Чтобы это произошло как можно быстрее, приходится отказываться от эксплуатации таксофонов там, где они не востребованы. Это позволяет высвободить ресурсы для ускоренного строительства современных базовых станций по технологии 4G, - пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Информация о том, сколько базовых станций и где именно возведут в Ленинградской области, появится позднее.

Тем временем мнения жителей города и региона об участи таксофонов разделились. Одни считают их таким же пережитком прошлого, как дисковые телефоны, по которым давно никто не скучает. Другие задаются вопросом: что делать, если на улице случилось какое-то ЧП и надо вызвать помощь, а мобильный телефон разрядился?

Как поясняют связисты, после снятия таксофонов в общественных пространствах Петербурга останутся лишь специальные кнопки для вызова полиции. Позвонить в другие оперативные службы горожане смогут только по мобильному, - напомним, эта услуга бесплатная. А значит, скорость, с которой придет помощь, во многом будет зависеть от уровня заряда гаджета.