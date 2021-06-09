Петербуржцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, теперь могут получить новую форму помощи от государства - по так называемому социальному контракту.

- Главная задача контракта - чтобы горожанин (и его семья) получал стабильный денежный доход не ниже прожиточного минимума на каждого, - подчеркнул Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Соглашение заключается между горожанином и органом социальной защиты населения. Срок действия контракта - от трех месяцев до года. На каждого составляется индивидуальная программа социальной адаптации, включающая несколько позиций. Основная - поиск подходящей работы. Если необходимо, будет предложена возможность пройти профобучение (город предлагает различные формы обучения по более чем 150 программам).

На время действия программы социальной адаптации соискатель будет получать пособие (в размере прожиточного минимума в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день это 11 910,4 рубля в месяц). Если же у горожанина есть мечты открыть собственное дело - их помогут реализовать. Будущий предприниматель сможет получить единовременную социальную выплату (не более 250 тысяч рублей), деньги должны быть направлены на аренду помещения, закупку необходимых материалов и прочее, что может понадобиться для открытия собственного дела.

Как пояснил Георгий Елецких, заместитель директора Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, для тех, кто предполагает открыть свой бизнес, проведут курс по основным навыкам предпринимательства. Итогом станет составление бизнес-плана будущего предпринимателя.

В этом году планируется заключить девять тысяч контрактов

Важно, что на всех этапах реализации программы социальной адаптации соискатель не будет брошен на произвол судьбы, ему будет оказываться информационная, консультационная помощь.

- Очень часто людям нужна и психологическая и юридическая поддержка. Человек растерян, он может даже стесняться обращаться за помощью. Потому что - не привык. Ведь еще недавно он был достаточно успешен. Мы оказываем и такие услуги, помогаем собрать документы для заключения того же соцконтракта, - уточнила Анна Щукина, директор Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района.

Также социальный контракт предусматривает государственную помощь в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарств и прочего. Даже школьной формы: чтобы ребенок пошел в школу нормально одетым.

Но у контракта есть другая сторона - сам горожанин. Да, город будет усиленно помогать, поддерживать материально, но человек должен предпринимать активные действия и сам. То есть он обязуется искать работу, проходить переобучение, брать курс на индивидуальное предпринимательство. Ему, образно говоря, дадут удочку, подскажут, как ее закидывать и где речка, но ловить-то он должен сам. Кстати, предусмотрен механизм возврата суммы на предпринимательство, если оная будет потрачена совсем не по назначению.

Заявки на заключение социального контракта уже принимаются - через отдел соцзащиты администрации района по месту регистрации (или проживания). На реализацию новой программы в этом году заложено 500 миллионов рублей. Планируемое число контрактов - девять тысяч. Если новая программа окажется востребованной у населения, то на следующий год в бюджет будет заложена уже большая сумма на реализацию.