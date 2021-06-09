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09.06.2021 16:50
Рубрика: Власть

В Санкт-Петербурге пройдет десятый Международный военно-морской салон "МВМС 2021"

С 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет десятый Международный военно-морской салон "МВМС 2021". Салон проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2019 г. № 1906-р. Организатором "МВМС-2021" определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. При участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель - ООО "Морской салон".

Проведение Салона предусматривается на двух площадках. Экспозиция МВМС-2021 разместится на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ". Размещение кораблей, катеров и судов для показа планируется у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад").

На Салоне будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.

Экспозиционно-выставочный раздел МВМС-2021 разместится в павильоне №2 (G) конгрессно-выставочного комплекса "ЭКСПОФОРУМ". Среди участников такие предприятия как: АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Рособоронэкспорт", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", ПАО "Промсвязьбанк", BrahMos Aerospace (Индия) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" будут представлены корабли, катера и суда из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе: дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург"; дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Краснодар"; фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"; корвет проекта 20380 "Сообразительный"; малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"; патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"; малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово"; патрульный катер проекта 03160 "П-461"; противоминный корабль базовой зоны проекта 12700 "Владимир Емельянов"; большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич"; малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков"; десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов"; быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441" "Алексей Баринов"; катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец"; морской буксир проекта 02790 "МБ-96"; пограничный сторожевой катер проекта 12200; пограничный сторожевой проекта 12150

В рамках деловой программы МВМС-2021 состоятся более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции.

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