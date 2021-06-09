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09.06.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

В СКР рассказали по какой статье УК задержали блогера Хованского

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о задержании популярного в молодежной среде питерского блогера Юрия Хованского и рассказали подробности о том, в чем именно его подозревают. Блогеру вменяется часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

"По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской в Санкт-Петербурге, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в интернет и исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, - говорится в сообщении СК России. - Кроме того, согласно экспертному заключению, в этой песне присутствуют признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности. А также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей".

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Отмечается, что в настоящее время в рамках расследования проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Дело ведет питерский главк СКР - региональное главное следственное управление. В ближайшее время блогеру будет избрана мера пресечения.

Хованскому по указанной статье грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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