В СКР рассказали по какой статье УК задержали блогера Хованского

"По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской в Санкт-Петербурге, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в интернет и исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, - говорится в сообщении СК России. - Кроме того, согласно экспертному заключению, в этой песне присутствуют признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности. А также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей".

Отмечается, что в настоящее время в рамках расследования проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Дело ведет питерский главк СКР - региональное главное следственное управление. В ближайшее время блогеру будет избрана мера пресечения.

Хованскому по указанной статье грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.