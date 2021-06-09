Жительница Архангельской области убила отца за кастрюлю супа

Жительница поселка Савинского Плесецкого района Архангельской области убила ножом 70-летнего отца. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Тело мужчины обнаружено 6 июня возле своего дома. По горячим следам была задержана 36-летняя дочь убитого. В ходе допроса она пояснила следователю, что поссорилась с отцом из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. Во время словесной перепалки женщина нанесла ему удар ножом в спину, и раскаивается в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанной под стражу.