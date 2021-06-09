Одни - кнутом, другие - добрым словом. Завсегдатаи верблюжьих бегов в Астрахани поделились с корреспондентом "РГ" секретами победы в этих экзотических соревнованиях. Оказывается, лучшие спортсмены - верблюдицы: они проворнее, чем мужские особи, не так упрямы и легче поддаются обучению. Но есть у них жирный минус: подготовленные чемпионки, в которые вложено столько труда, нередко уходят с дистанции... в декрет.

Эти, казалось бы, флегматичные животные могут разбежаться до 50 километров в час и очень своенравны. Фото: Максим Коротченко

Один из последних забегов состоялся в конце мая в селе Три Протока в честь Сабантуя - праздника окончания весенне-полевых работ. Верблюдоводы съезжались на него с воодушевлением, ведь из-за пандемии бегов не было больше года. В Астраханской области самое большое в стране поголовье верблюдов - свыше трех тысяч. Разводят их три племхозяйства и десятки частников, причем последние растят верблюдов именно для участия в забегах. Приз за победу - 100 тысяч рублей. Столько же стоит взрослый верблюд.

Руфат Кошкаров из села Тамбовка смущенно прячет от фотокамеры свою двухлетнюю воспитанницу Бусинку шоколадного окраса. Немного неуклюжая верблюдица-подросток заметно мельче конкуренток по забегу, но с призовой родословной: ее мама с романтичным именем Ромашка - победительница последних соревнований, сейчас она дома вскармливает очередного верблюжонка.

- Купил у нас в районе. Ромашка некапризная. Утром ушла в поле, наелась травы, которая там растет, вечером пришла. Специальный корм не нужен, в стойле тоже необходимости нет. Ей нужно просторное пастбище, раз в неделю-две - воды около 50 литров. Мыть не нужно, стричь - легко, родила сама, я и не помогал, - рассказал Руфат.

- А вот к скачкам готовить их тяжело. Непредсказуемое животное: может и лечь посреди забега, и оплевать тебя на ровном месте. Кнутом, силой приучал, - продолжил наездник, поправляя Бусинке накренившийся один из горбов.

В астраханских хозяйствах преобладает двугорбая калмыцкая порода верблюдов - бактрианы. Приехавший из Калмыкии Рустям Кутепов считает, что воспитывать этих животных нужно спокойно и с лаской. Если верблюд испугается, то заупрямится и перестанет выполнять команды.

С верблюдами Рустям, можно сказать, дружит с детства, их держали еще его родители. На забег он выставил шестилетнюю блондинку Ладу, которую сам же и вырастил в хозяйстве, где сейчас работает старшим чабаном. Кстати, из всех участниц только у этой спортсменки бечевки упряжки крепились не за пронзающий ноздри кол-мурундук, который используется для усмирения агрессивных верблюдов, а за более щадящие ремни-удила.

Участников забега просят подготовиться и верблюдоводы усаживаются на животных: сначала тянут за повод голову верблюда вниз, затем хлопают хлыстом по передней ноге - это несложное на вид действие с целью уложить животное на землю, на самом деле требует долгой тренировки. Для подготовки к бегам верблюдов также надо научить понимать команды "Стой", "Пошел", "Право", "Лево" и поворачивать. На тренировки уходит около месяца, верблюды довольно сообразительны, готовить их можно, начиная с двух лет.

К финишу Лада пришла третьей, отстав всего на несколько шагов от фаворитов гонки, пятилетней Карагоз и четырехлетней Джекки - все три шли ноздря в ноздрю.

- Эти верблюды у меня призовые, - говорит владелец чемпионок Алтынбек Джакубалиев из поселка Комсомольский. - Карагоз победила на бегах в Казахстане, а Джекки - на бегах в Астрахани до пандемии.

Всего у Алтынбека шесть верблюдов, живут они на чабанской точке в степи, в 50 километрах от поселка, чтобы не беспокоить местных жителей. Верблюды любят дальние прогулки, и когда граница с Казахстаном еще не была огорожена проволокой, частенько заходили в соседний Атырау. Присматривать за ними непросто: эти, казалось бы, флегматичные животные могут разбежаться до 50 километров в час - ни один чабан не угонится.