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09.06.2021 11:36
Рубрика: Власть

Труд надбавке не помеха

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 126(8477)
Парламентарии Дона внесли на рассмотрение в Государственную Думу предложение о сохранении на время летнего трудоустройства надбавки к пенсии подросткам, получающим пособия по инвалидности или потере кормильца.

Дело в том, что во многих регионах действуют программы временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Юноши и девушки работают по четыре часа в день, например, в сфере благоустройства, и получают небольшие деньги - по 5-6 тысяч рублей в месяц.

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- Но как только несовершеннолетние инвалиды и дети, получающие пенсию, идут работать, то сразу же теряют социальную доплату, которая положена им от государства. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд, - отметила депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

По мнению парламентария, сложившаяся ситуация не только лишает юношей и девушек возможности легально заработать, но и способствует развитию в молодежной среде социального иждивенчества. Кроме того, подобная форма занятости для подростков - не столько полноценная работа, сколько трудовая адаптация, которая позволяет им научиться взаимодействовать с работодателем и получить другие полезные в будущем навыки.

Донские депутаты предлагают сохранять за работающими на каникулах детьми пособия, при условии их трудоустройства через центры занятости населения.

Инициативу поддержали парламентарии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что необходимо как можно скорее принять законопроект.

- Подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить, но его лишают этого пособия. Просто дурь какая-то, извините, надо ее исправлять и быстро, - сказала Валентина Матвиенко.

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