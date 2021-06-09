Шесть инвестиционных соглашений о реализации туристических и жилищных проектов на территории РК подписали бизнесмены и власти региона. Большинство из них ориентированы на улучшение туристической инфраструктуры и строительство нового жилья. Новые точки роста появятся на ЮБК и на западе полуострова.

В Ялте планируют построить первый тематический парк развлечений "Ялта-парк" и курортно-гостиничный комплекс стоимостью 14 миллиардов рублей. Документ об этом подписали глава РК Сергей Аксенов и председатель Совета директоров "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" Александр Ткачев. Эта компания уже хорошо известна крымчанам благодаря работающей на полуострове крупнейшей сети продуктовых супермаркетов. Теперь же она заявит о себе и в сфере курортного сервиса.

- Аттракционы мирового уровня, магазины, кафе, рестораны, гостиничный комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров - все это должно появиться в Ялте уже через пять лет, - рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. - Это будет что-то вроде "Сочи-парка" или "Диснейленда", вписанного в уникальный рельеф. В качестве площадки предварительно определены пустующие земли над микрорайоном Васильевка ориентировочной площадью от 30 до 50 гектаров. Парк даст импульс развитию микрорайона и Ялты в целом. По прогнозам экспертов, он будет принимать не менее миллиона туристов в год. Это означает поступление в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты свыше 400 миллионов рублей налогов в год. В итоге мы сможем вкладывать еще больше средств в развитие города - в строительство новых школ и детских садов, в модернизацию сферы ЖКХ.

Соглашение о строительстве горно-туристического кластера с канатной дорогой в Ялте завизировали глава РК Сергей Аксенов и вице-президент Фонда поддержки и развития физкультуры и спорта Андрей Брабец. Сумма капвложений в этот кластер - 12 миллиардов рублей. Предполагается создать не менее 400 рабочих мест.

- Планируется строительство канатной дороги протяженностью 3,6 километра от села Васильевка до кластера на плато Ай-Петри, а также создание рекреационной зоны и зоны размещения и отдыха туристов, - уточнил Андрей Брабец.

Эскиз горно-туристического кластера в Ялте. Фото: Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта

На нижней площадке кластера в районе Васильевки построят доступный для всех желающих биосферный парк, гостиницу с консольным басссейном, SPA-комплекс, клинику и точки общепита. Все эти объекты построят за границами Ялтинского горно-лесного заповедника. На верхней площадке канатной дороги, на высоте 1450-1500 метров, появится смотровая площадка и рекреационная зона с экологической тропой. Пропускная способность канатной дороги - до 1500 человек в сутки.

В Саках появится современный круглогодичный курорт Alean Family Resort для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми стоимостью 16 миллиардов рублей. Он объединит в себе два комплекса: пятизвездочный на 700 номеров по системе "Ультра - все включено" и второй четырехзвездочный на 1300 номеров. В последнем частным инвесторам предоставят возможность приобретать номера в собственность с условием их последующей передачи управляющей компании для обслуживания гостей курорта. Комплекс разместится на строящейся сейчас в Саках в рамках ФЦП новой набережной. Инвестпроект предусматривает крытый аквапарк и термальный комплекс, медицинский комплекс и SPA-центр, конгресс-центр для форумов до 1000 человек, спорткомплекс и теннисную академию, а также, заведения общепита, детский парк аттракционов, комплекс бассейнов и водных аттракционов под открытым небом и летний концертный зал.

Как заверил мэр города Александр Овдиенко, объекты туристической инфраструктуры нового курорта, включая пляжи, будут доступны всем отдыхающим. А предложившая этот проект компания "Семейные курорты" опирается на собственный 19-летний опыт в строительстве, реконструкции и развитии гостиничных объектов в высоком ценовом сегменте четыре и пять звезд с уникальной концепцией семейного отдыха по системе "Ультра все включено" в Геленджике, Анапе и Сочи.

Еще одно инвестсоглашение предусматривает строительство в Саках комплекса на 95 тысяч квадратных метров жилой площади. Намеченная сумма инвестиций - 4,9 миллиарда рублей. Проект должны реализовать в течение девяти лет. Комплекс из 1737 квартир построят на четырех земельных участках общей площадью 176 тысяч квадратных метров. Они прилегают к автодороге и железнодорожной ветке Саки - Евпатория.

Пять процентов квартир в новом ЖК (4800 квадратных метров) инвестор передаст муниципалитету для улучшения жилищных условий льготников. Еще 10 процентов (9100 квадратов) передаются в собственность республики для переселения граждан в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Также инвестор берется подготовить проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы на строительство школы на 800 мест, детского сада на 360 мест и поликлиники на 220 посещений в смену.

Другой жилищный комплекс появится в Партените на неосвоенном земельном участке площадью 91 тысяча квадратных метров. Сейчас это пустырь, находящийся за границами особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда. Рядом с одиннадцатью 16-этажными зданиями будут и необходимые объекты социальной инфраструктуры - детский сад, парковки площадью 27 тысяч квадратных метров, спортивные площадки, зоны отдыха. Водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение обеспечат новые системы. Инвестиции в этот проект - 4,9 миллиарда рублей.

Новый жилой комплекс в Партените будет включать 11 16-этажных зданий. Фото: Пресс-служба администрации Алушты

- Недвижимость у моря пользуется высоким спросом, - пояснил выбор места Дмитрий Ворона. - Проект долго рассматривался в профильных ведомствах - вносились правки и дополнительные условия. По условиям контракта несколько имеющихся на участке деревьев полностью сохранят. А город получит новый комфортный жилищный комплекс с необходимой инфраструктурой.

По словам главы администрации Алушты Галины Огневой, инвесторы также возьмут на себя социальные обязательства - обеспечат комфортными квартирами 79 детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье в Партените. Также на новоселье могут рассчитывать и местные льготники, проживающие в аварийных домах.

В Оленевке Черноморского района вырастет туристско-рекреационный кластер стоимостью 4,3 миллиарда рублей, в который войдут семь объектов - четыре коттеджных поселка, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплекс и спортивно-развлекательный парк.

- Проект предусматривает комплексное развитие территории Оленевского сельского поселения путем строительства крупного курортно-жилищного комплекса с возможностью размещения разных категорий гостей на территории с развитой инфраструктурой, - подчеркнул гендиректор "Корпорации развития Крыма" Дмитрий Ворона. - Обязательная часть - создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование инклюзивного туризма. .