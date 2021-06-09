На Кубани пациент отсудил у больницы пять миллионов рублей

Житель Краснодара отсудил у местной больницы пять миллионов рублей, за то, что врачи по ошибке удалили ему часть кишечника. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, операцию сделали из-за путаницы с анализами.

Мужчину привезли в больницу на автомобиле скорой помощи с острым аппендицитом ночью с 12 на 13 ноября 2020 года. Его успешно прооперировал дежурный хирург, но после исследования удаленного аппендикса выяснилось, что в нем обнаружены раковые клетки.

- На основании результатов, полученных в ходе исследования удаленного аппендикса, пациенту было сообщено о том, что у него обнаружены раковые клетки, в связи с чем, была проведена операция по удалению части кишечника. Впоследствии выяснилось, что данная операция была произведена ошибочно, а материал, представленный для исследования, принадлежал не пациенту, - говорится в сообщении краевого суда.

Первомайский районный суд города Краснодара удовлетворил требования истца и постановил компенсировать ему моральный вред. Теперь минздрав региона должен будет выплатить мужчине пять миллионов рублей.