На Кубани рассчитывают собрать 11 миллионов тонн зерна

В главной российской житнице на площади 1,9 миллиона гектаров скоро стартует хлебная жатва. На состоявшемся в Краснодаре традиционном предуборочном совещании аграрии обсудили виды на урожай и проблемы, которые им приходится преодолевать. Власти пообещали участникам жатвы всестороннюю помощь и поддержку.

Сегодня на Кубани есть все предпосылки, чтобы повторить рекордный урожай 2019 года. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

- В этом году погода позволяет рассчитывать на хороший урожай, - заявил, выступая перед участниками совещания, губернатор региона Вениамин Кондратьев. - В крае сильные ученые, аграрии применяют передовые технологии возделывания. Все это позволит получить востребованное на рынке высококачественное продовольственное зерно. От этого зависит экономика наших предприятий и в целом - развитие края.

В прошлом году зерновых на Кубани собрали на два с лишним миллиона тонн меньше, чем в 2019-м. Причина - рекордная для региона засуха. Но сегодня, как считает министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, есть все предпосылки для повторения рекордного урожая 2019 года, когда в крае собрали 11,117 миллиона тонн зерна.

Отметим, что в 2021 году на поддержку агропромышленного комплекса власти края направили свыше восьми миллиардов рублей, в том числе 2,9 миллиарда - на растениеводство.

Однако прежде чем говорить об урожае, зерно надо собрать. Поэтому сейчас кубанские аграрии заняты тем, чтобы сохранить все то, что далось тяжелым трудом. Предстоящая уборка обещает быть сложной, и не исключено, что пройдет она под ливнями и грозами. Жаловались участники совещания и на резкое удорожание минеральных удобрений, что может негативно сказаться на закладке урожая будущего года. По словам председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края Александра Шипулина, сильнее всего выросли в цене сложные фосфорные удобрения - практически в два раза: "Это очень больно бьет по производителям, и в первую очередь по малым и средним хозяйствам".

Рост цен на удобрения, по его словам, окажет наибольшее влияние на урожай не этого, а следующего года, поскольку фосфорные минеральные удобрения вносят в почву перед ее обработкой.

Власти разделяют тревогу аграриев. Как стало известно, из-за роста цен на удобрения минсельхоз Кубани направил письмо в правительство РФ. В ведомстве рассчитывают, что их мнение будет учтено и к осенней посевной кампании стоимость удобрений снизится.

Волнуют аграриев и цены на зерно нового урожая. Ведь из-за введения экспортных пошлин его стоимость резко упала. "Если прошлой осенью на Новороссийском элеваторе за тонну зерна, уходящего на экспорт, давали 18 тысяч рублей, то после введения пошлин цена снизилась до 14-15 тысяч рублей, - констатирует председатель правления Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края Петр Светличный. - Поэтому зерновой экспорт практически обрушился". По его словам, водить пошлины нужно было давно, процесс болезненный, но необходимый. Просто надо было это делать поэтапно.