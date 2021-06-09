На курортах Кубани открылись пункты вакцинации от COVID-19 для туристов

Если вы собираетесь отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа и еще не сделали прививку от коронавируса, можете не беспокоиться: вакцинироваться у вас получится прямо недалеко от пляжа. Пункты вакцинации уже действуют в Сочи, Туапсе и Новороссийске, а в скором времени они появятся и в других курортах Краснодарского края.

Работают такие пункты без выходных, что позволяет ежедневно прививать по 15 тысяч человек, но при необходимости это число может быть увеличено до 30 тысяч. Прививки ставятся пятью российскими вакцинами (в том числе "Спутником V"), две из которых - "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона" - разрешены для людей старше 60 лет. Планируется, что туристов о возможности вакцинации будут информировать прямо в отелях и гостиницах.

Прививки ставятся пятью российскими вакцинами, две из которых разрешены людям старше 60 лет

Чтобы отдыхающие смогли сделать двухкомпонентную прививку, им необязательно проводить на курорте 21 день. На курорте они смогут вакцинироваться первой или второй частью. Для этого им понадобится предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации. А в свою очередь мэр Сочи Алексей Копайгородский считает, что как можно скорее вакцинироваться следует не только туристам, но и представителям профессий, предполагающих частые контакты с людьми - это работники социального блока, отраслей культуры, спорта, санаторно-курортной сферы и общественного питания, а также аппаратов администрации города и силовых структур. "В Сочи прививочная кампания проходит на базе лечебно-профилактических учреждений, а также в мобильном прививочном пункте одного из торгово-развлекательных центров, - рассказал он. - Всего в Сочи развернуто 16 пунктов вакцинации, в том числе выездной - для работы в отдаленных сельских территориях".