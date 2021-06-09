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09.06.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

Трасса из Волгограда в райцентр оказалась перегружена в 10 раз

Текст: Роман Мерзляков

Дорога, соединяющая Волгоград и райцентр Среднюю Ахтубу, перегружена в разы относительно нормативной пропускной способности. Об этом сообщил журналистам начальник областного управления ГИБДД Александр Степанов.

Фото: iStock
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Трассу проложили еще в советское время, она была рассчитана на минимальный поток в 200-300 автомобилей в сутки. Но с открытием в 2009 году моста через Волгу нагрузка на эту дорогу заметно возросла. Сегодня она составляет 2,5-3 тысячи машин ежесуточно.

- Не справляется дорога с потоком. Мы упираемся в то, что ее нужно расширять, делать по две полосы в каждую сторону вместо одной, - полагает Степанов.

Трасса вошла в большой транспортный коридор, соединяющий Волгоградскую область с Астраханской и Казахстаном. К тому же многие водители выбирают этот объездной путь, чтобы добраться в Волжский - второй по численности населения город региона. Есть путь короче через Волжскую ГЭС, но на ней идет ремонт дорожного полотна, поэтому на подъезде к плотине машины стоят в пробках по часу.

В этом году на проблемной автодороге зарегистрировали уже десять ДТП - это 30 процентов от общего количества аварий в Среднеахтубинском районе. Уже один человек погиб и 14 получили ранения. Статистика за прошлый год схожая - 28 процентов от общерайонной сводки (шестеро погибли, 38 человек попали в больницу). В 2019 году было еще хуже - 40 процентов всей аварийности.

Наиболее частые ДТП - это лобовые столкновения при выезде на встречную полосу для обгона и наезды на пешеходов.

- Меры принимаются: устанавливаем бордюры, делаем пешеходные переходы. Но пока все тщетно, - признает Степанов. - Дорожное движение нужно организовать в соответствии с нынешними требованиями.

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