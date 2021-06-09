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Ростовская область станет отправной точкой веломарша "Спасибо за Победу!" Патриотический марафон стартует 10 июня в Таганроге и Ростове-на-Дону, а финиширует 22 июня у мемориала "Самбекские высоты".
В прошедшем велопараде участвовали около семи тысяч ростовчан. Фото: Администрация Ростова-на-Дону В прошедшем велопараде участвовали около семи тысяч ростовчан. Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В прошедшем велопараде участвовали около семи тысяч ростовчан. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Напомним, что велодвижение "Спасибо за Победу!" зародилось с помощью "Российской газеты" в 2018 году. Около 30 юношей и девушек, а также ветеранов спорта пронесли "Георгиевскую ленточку" по городам Северного Кавказа, Юга России и Подмосковья. Движение велосипедистов развивается и к патриотической акции каждый год присоединяются все новые и новые участники.

Фото: Александр Корольков
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Как сообщил "РГ" координатор акции Евгений Щербина, велосипедный маршрут составляет около 3500 километров. Кроме городов юга России спортсмены планируют посетить Брянск, Курск, Смоленск, Ржев, Тулу и Рязань. Программа марафона имеет военно-патриотическое, спортивно-массовое и культурно-познавательное значение.

Так, спортсмены возложат цветы и венки к воинским мемориалам, встретятся с ветеранами Великой Отечественной и героями Советского Союза. Примут участие в товарищеских матчах по мини-футболу, волейболу и баскетболу.

При этом спортсмены из Ростовской области своим пробегом хотят привлечь внимание к проблемам создания инфраструктуры для занятий велоспортом. Тем более, что количество поклонников двухколесного транспорта на Дону стремительно увеличивается. К примеру, в прошедшем 23 мая в Ростове-на-Дону велопараде, по данным начальника управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Дениса Браславского, участвовали около семи тысяч горожан. Тогда как в 2017-м на парад выехало чуть более 200 велосипедистов.

По словам активиста Дмитрия Гусева, парад велосипедистов - это способ заявить о необходимости расширить сеть велодорожек. Только создание соответствующей транспортной инфраструктуры может обезопасить всех участников дорожного движения - пешеходов, автомобилистов и самокатчиков с велосипедистами.

Тем временем

В июле 2019 года была разработана схема велодорожек в Ростове-на-Дону. Город разделили на четыре участка разной протяженности. Самый длинный из них позволяет прокатиться от проспекта Шолохова (район старого аэропорта) до улицы Малиновского. Общая протяженность сети составила около 35 километров. Для реализации проекта требовалось 165 миллионов рублей, но средств в городской казне не нашлось.

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