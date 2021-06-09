Жители степного калмыцкого поселка Кетченеры методом народной стройки начали возводить буддийский храм-хурул. Примечательно, что инициативу поддержали рублем и представители других конфессий.

- В 1992 году к нам приезжал Далай-лама XIV. Он провел здесь большой молебен, после которого наши старейшины обратились с просьбой указать место, где можно построить хурул. Далай-лама указал это место в Кетченерах, но стройку удалось начать только недавно. Жители нашего поселка и ближайших сел собрались на сход и решили, что дальше медлить с постройкой нельзя. В первый день местные фермеры собрали 150 000 рублей. Еще несколько человек принесли деньги. Например, один мужчина из Малых Дербетов случайно проезжал мимо, но услышав о собрании, специально завернул к нам и передал две тысячи рублей. Еще запомнился студент-первокурсник, который подрабатывал в одном из хозяйств. Он прибежал к нам прямо в рабочей одежде и говорит: "Здесь собирают на хурул? Я заработал первые в своей жизни деньги. Хочу, чтобы они пошли на благое дело". И тоже выложил две тысячи рублей. А ведь поначалу у нас не было ни счета, ни бухгалтера, люди просто обсудили, кому доверить деньги, и выбрали меня, - рассказывает представитель оргкомитета по строительству хурула Раиса Эрендженова.

Чтобы показать, что учитывается каждый рубль пожертвований, инициативная группа начала сообщать о поступающих средствах в соцсетях. Информация о народной стройке быстро распространилась в интернете. После появления счета для пожертвований, стали поступать перечисления не только из Калмыкии, но и из-за пределов республики.

- Приходят, например, переводы из Волгоградской, Ростовской, Рязанской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Татарстана, Ямала, Чукотки, Москвы. Из Америки были перечисления, из Европы. Присылают деньги наши бывшие земляки и совершенно незнакомые люди. Причем многие не хотят, чтобы их имена где-то упоминались, - говорит Раиса Эрендженова.

- Передает ли бабушка свои 500 рублей или бизнесмен - 100 000 рублей - все это одинаково ценно. Особенно примечательно, что деньги на строительство хурула перечисляют представители разных конфессий. Я знаю несколько таких людей. Один, например, православный из Волгограда, другой - мусульманин из Черноземельского района Калмыкии. Впрочем, подобное уважительное отношение к соседям другой веры вообще характерно для республики. Так, в строительстве православного храма в Элисте участвовали калмыки. И деньгами тоже помогали. А сейчас они помогают возводить часовню у дороги на Волгоград, - рассказывает еще один участник оргкомитета народной стройки Менке Конеев.

Местные предприниматели бесплатно кормят строителей хурула в кафе, выделили технику и некоторые стройматериалы. Благодаря пожертвованиям уже удалось собрать около пяти миллионов рублей и построить цокольный этаж хурула, который, как отмечают в оргкомитете, станет выполнять функции не только храма, но и просветительского центра.

Территорию перед будущим хурулом предполагается облагородить, высадить тут деревья и проложить дорожки для прогулок. Оргкомитет уже готовит соответствующий проект для участия в конкурсе по развитию комфортной городской среды. Как считают кетченеровцы, такое место может стать точкой притяжения для туристов и паломников.

Тем временем

- В этом районе родился один из известнейших буддистских монахов и учителей Геше Вангъял. В его честь под Кетченерами возвели культовое сооружение - буддистскую ступу. С ней связана любопытная история. Ступу тоже решили строить всем миром и начали понемногу собирать деньги. Но тут на родину Геше Вангъяла приехал Борис Гребенщиков. Он внес 15 000 евро, и этого хватило на строительство. Еще к нам приезжал отец Умы Турман, Роберт Турман - известный ученый-буддолог, - рассказывает Менке Конеев.