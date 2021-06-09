В Севастополе в море у Фиолента нашли 243 боеприпаса времен войны

243 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны спасатели обнаружили в бухте Гильзовая в районе мыса Фиолент. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Обследование дна бухты выполнили более 20 сотрудников отряда Центроспас и МЧС. В работе использовали гидролокатор бокового обзора "Гидра" и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Фалкон", а также четыре правсредства.

- Специалисты обследовали более гектара морского грунта, обнаружив 243 взрывоопасных предмета времен войны - артиллерийские снаряды, взрыватели и минометные мины, - рассказали в пресс-службе.

Во вторник, 8 июня, все боеприпасы подняли из воды, перевезли на полигон и уничтожили.

В МЧС сообщили, что бухта Гильзовая получила такое название от местных жителей за большое количество снарядов и гильз, оставшихся после войны. Во время штормов их то и дело выносит на берег. При этом живописная бухта привлекает многих туристов, рядом находится дачный поселок. Спасатели проложат расчистку акватории и береговой зоны.