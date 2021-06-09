В Симферополе грабители вынесли из офиса риэлторов более 21 млн рублей

Двое грабителей напали на офис агентства недвижимости в центре Симферополя и, угрожая риэлтору оружием, вынесли оттуда 20 миллионов рублей, 2500 евро и 20 тысяч долларов США. По горячим следам гангстеры были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Налет на офис риэлторов был хорошо спланированным и произошел по наводке: один из участников разбоя, не участвовавший в нападении, был знаком с потерпевшим. Он обладал информацией о том, что в агентстве недвижимости в этот день можно будет поживиться большой суммой денег.

- Когда двое подельников вошли в офис фирмы, они под угрозой пистолета уложили на пол находящегося там мужчину, и, стянув ему руки пластиковым хомутом, жестоко избили, - рассказали в МВД подробности преступления. - Забрав деньги из сейфа и со стола офиса, злоумышленники скрылись на автомобиле.

Позже медработники диагностировали у потерпевшего многочисленные травмы, в том числе перелом основания свода черепа. Налетчиков оперативникам удалось задержать по горячим следам. Грабителями оказались трое мужчин: 47-летний и 35-летний симферопольцы, а также 38-летний житель Алушты, ранее судимый за вымогательство.

- Все они признали свое участие в преступлении, - отметили в МВД. - С их слов, после грабежа они поровну разделили деньги. И в жилищах задержанных изъята вся похищенная наличность. Также в автомобиле одного из фигурантов изъято орудие преступления - пистолет.

Киевский отдел УМВД России по Симферополю возбудил уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Все фигуранты задержаны и помещены в ИВС Симферополя.