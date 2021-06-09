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Рубрика: Происшествия

Битва за самострой

В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов
Текст: Ирина Белова (Краснодарский Край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Житель Адлерского района Сочи, 61-летний Вартан Кочьян расстрелял из незарегистрированного охотничьего ружья двух судебных приставов. Альберт Агозян и Андроник Мативосян, которым было 35 и 36 лет, погибли на месте. С ними находился их коллега, которому удалось спастись.

9 июня три пристава приехали на улицу Просвещения, 81/2 (она находится в самом центре Адлера, недалеко от моря), к хозяину жилья в сопровождении спецтехники, чтобы привести в исполнение решение суда - снести его магазин, который признали незаконной постройкой. Словесный конфликт неожиданно перерос в стрельбу. Два пристава скончались на месте, третий смог убежать.

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- Сообщение об инциденте в дежурную часть поступило в 10.35, - рассказал заместитель начальника управления внутренних дел по Сочи - начальника полиции Александр Папанов. Преступник не пытался скрыться. Когда приехала полиция, он сдался, не оказав сопротивления.

Как уточнили "РГ" в мэрии Сочи, летом позапрошлого года в самовольных постройках барачного типа по улице Просвещения, 81/2, случился пожар, в котором погибли 11 человек. Тогда представители администрации города подали иск о признании объектов незаконными. И 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление удовлетворили, а 25 февраля 2021-го Краснодарский краевой суд оставил иск без изменений.

Как выяснилось, сначала на этом месте возвели гаражный кооператив, который позже трансформировался в жилые постройки, где Кочьян открыл магазин, права на которые он и решил отстаивать с помощью оружия.

Кстати, после совершения убийства Кочьян еще некоторое время ходил по улице с опущенным вниз стволом. Сам он прокомментировал свои действия так: "Это родительская земля. В этих домах я живу с четырех лет. Они довели. Не хотелось так, конечно".

После совершения убийства Кочьян еще некоторое время ходил по улице с опущенным вниз стволом

По мнению экспертов, такая ситуация на главном курорте страны стала возможной еще и из-за копившихся годами проблем с самостроями. Долгое время местные власти не обращали на него внимания. Кроме того, земля в этом месте лакомый кусок - по рыночной стоимости одна сотка оценивается от 3 до 10 миллионов рублей.

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