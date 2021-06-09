В Сочи задержали подозреваемого в расстреле двух судебных приставов

В Адлерском районе Сочи полицейские задержали мужчину, застрелившего двух судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По их словам, судебные приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина открыл огонь.

Фигуранта доставили в местный отдел полиции. По предварительной информации источника "РГ" в правоохранительных органах региона, подозреваемому 61 год. Ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано. Приставы приехали к мужчине с судебным постановлением о сносе дома.

Как ранее сообщала "РГ", инцидент произошел на улице Просвещения.