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08.06.2021 23:22
Рубрика: Общество

Наука бросила якорь

Вузы Прикаспия создают единую базу для исследований
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Участники международного научного форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития", состоявшегося в Астраханском госуниверситете, договорились о формировании единой базы данных ученых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К проекту, получившему название "Каспийский эксперт", готовы присоединиться вузы Ирана, Казахстана и России, он включает десять направлений взаимодействия, среди которых: агропром, транспортная логистика, судостроение, робототехника, охрана биоресурсов.

Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского
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В качестве якорной совместной разработки РАН предложила вузам идею развития международного транспортного коридора "Север - Юг", который проходит через Каспийское море и в два раза сокращает время доставки из Индии в Европу по сравнению с нынешним маршрутом через Суэцкий канал, но сдерживается отсутствием инфраструктуры.

"Необходимо включиться в разработку различных логистических возможностей, которые свяжут Россию с Ираном, Индией и Индийским океаном", - заявил, выступая на форуме, президент РАН Александр Сергеев. Между тем что касается отечественных проектов, то многие из них далеки от практического применения.

"Россия по индексу инноваций находится в пятом десятке стран мира, у нас очень мало из предложенного учеными внедряется в экономику. Смычка между наукой и высокими технологиями, которые превращаются в рыночный продукт, работает у нас не очень хорошо", - подчеркнул ученый.

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По его словам, в этой ситуации РАН видит одной из своих задач, чтобы геостратегические регионы стали движущей силой развития экономики через взаимодействие с соседями. В этом направлении уже работает созданная в феврале этого года комиссия по науке, исследованиям и технологиям Ассоциации государственных университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.

В частности, замруководителя Гилянского научно-технологического парка Амир Малекпур Эсталаки предложил создать на ее базе отдел трансфера технологий, который будет проводить исследования рынка, организовывать стартап-мероприятия, искать инвесторов и помогать молодым ученым оформлять патенты. "Процесс преобразования университетов из научно-исследовательских в университеты-предприниматели требует большего внимания к коммерциализации достижений в области инновационных исследований", - подчеркнул эксперт.

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На форуме представлен пилотный проект по созданию в российских вузах центров компетенций. Один из них - по морским беспилотным летательным аппаратам - организуют на базе Астраханского госуниверситета. Проект поддержан Минпромторгом России, на подготовку к открытию потребуется около полугода. Центр будет заниматься серийным выпуском и сертификацией беспилотников, а также обучением операторов для их управления. В университете уже налажено производство БПЛА различной модификации.

- Интерес к беспилотным технологиям сейчас сверхвысокий, рынок оценивается в 4,2 миллиарда долларов, поэтому мы считаем это направление перспективным, - подчеркнул проректор АГУ Алексей Титов.

В регионах Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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