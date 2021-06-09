Машинисты СвЖД поблагодарят водителей за соблюдение ПДД на железнодорожных переездах

Свердловская магистраль присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам: в 2021 году он отмечается 10 июня. В этот день машинисты локомотивов выйдут на переезды и поблагодарят водителей автотранспортных средств за соблюдение правил дорожного движения.

Акция "От водителя к водителю" пройдет 10 июня в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Перми, Тюмени и Сургуте. Добросовестным водителям, которые пересекут переезд без нарушений, машинисты будут вручать собственноручно подписанные письма-обращения с благодарностью за соблюдение ПДД. Машинист - такой же "водитель", только на железной дороге, и он отвечает за безопасность пассажиров поездов. В своем письме машинист напомнит автомобилисту: "Мы оба знаем, что, управляя транспортным средством, нельзя себе позволить быть невнимательным или беспечным. Недопустимо нарушать правила, когда ты за рулем".

С начала 2021 года на сети железных дорог России произошло 116 ДТП на переездах (в 2020 году - 95), пострадал 61 человек, в том числе 20 погибли. В границах Свердловской магистрали за 5 месяцев 2021 года произошло 4 ДТП на переездах (в 2020 году - 5), пострадало 4 человека, погибших нет. По статистике, практически все ДТП на переездах происходят в результате осознанного нарушения водителями правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов.

В целях предупреждения аварийности в местах пересечения автомобильных и железных дорог Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН ежегодно проводят Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Холдинг "РЖД" традиционно присоединяется к этому мероприятию и призывает автомобилистов поддержать Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам неукоснительным соблюдением правил дорожного движения.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"