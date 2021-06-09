Вместе с тем, несмотря на позитивный общий итог, векторы разные. В апреле, к примеру, в регионе ощутимо выросли в цене огурцы. Эксперты связывают это с восстановлением потребления: в прошлом году в условиях локдауна спрос жителей и предприятий общепита был снижен. Ускорился также рост цен на молоко и сыры из-за выросших затрат производителей на упаковку, ветпрепараты, ГСМ, подготовку к введению маркировки готовой продукции.
Зато обратную динамику продемонстрировали лук, чеснок, лимоны. Год назад южноуральцы активно покупали витаминную продукцию для защиты от вируса, что способствовало ее удорожанию. Впоследствии спрос упал, а следом - темпы ценового прироста.
Годовой темп роста цен на непродовольственные товары повысился до 5,8 процента - также из-за восстановления спроса и подорожания материалов и комплектующих. В то же время стабилизация эпидобстановки привела к снижению спроса на отдельные медицинские товары, а также технику для работы на удаленке.