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08.06.2021 22:56
Рубрика: Общество

Робот из коробки

На Урале для студентов-горняков открыли лабораторию по 3D-печати
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Чтобы проектировать карьерную технику, для студентов Горного университета (УГГУ) открыли лабораторию 3D-печати и робототехники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она появилась на базе кафедры горных машин и комплексов (ГМК) вуза по инициативе одного из аспирантов, который собирал принтеры вручную. Юные механики уже используют оборудование в рамках учебной практики: делают прототипы из пластика, основу для промышленных роботов.

Фото: Пресс-служба ТОГУ
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Всего там работает семь 3D-принтеров, включая фотополимерные, которые создают детали высокой точности, например редукторы, шестеренки. Первый пластиковый принтер руководитель лаборатории Магомед Абдулкаримов соорудил, когда ему нужно было распечатать модель ветрогенератора, с этой разработкой он победил в конкурсе инновационных проектов "УМНИК". А потом успешно напечатал детали для других пяти устройств.

"Стоимость собранных вручную принтеров оказалась в десятки раз ниже, чем аналогов рынка. Удобно то, что они потребляют столько же электроэнергии, сколько компьютер, и не нуждаются в дополнительном обслуживании. Ребята смогут на них моделировать и печатать установки хоть несколько дней подряд, а затем представлять те в качестве дипломной работы", - рассказывает Магомед, выпускник профильной кафедры.

Заниматься в лаборатории будут студенты старших курсов, магистранты и аспиранты. Пока в их распоряжении только пластиковые принтеры, но в будущем центр оснастят и устройствами для 3D-печати металлическими порошками - они активно применяются на промпредприятиях. Горняки научатся не только управлять "коробкой", ведь именно так выглядят массивные машины для трехмерной печати, но и сборке изделий.

"На фрезерном станке можно придать им форму по заданным параметрам. Лаборатория робототехники для того и создана, чтобы разрабатывать новые технологические решения, скажем, по повышению производительности буровой установки", - добавляет ученый.

Научно-производственный центр - не единственное новшество, в июле на кафедре горных машин и комплексов еще появится учебная аудитория от крупного предприятия отрасли. Ее снабдят оборудованием виртуальной реальности, благодаря которому студенты изучат строение узлов и агрегатов на примере известной карьерной техники, выполнят лабораторные работы. Такое соглашение компания подписала во время XIX Уральской горнопромышленной декады, организованной вузом.

Самарских студентов будет учить робот

"Сейчас у нас действуют соглашения с пятью ведущими техническими вузами РФ. Проводим для студентов лекции конструкторов нашего завода, устраиваем практику на своих предприятиях, организуем курсы повышения квалификации для преподавателей, - говорит Наталья Холодулина, директор по маркетингу торгового дома "БЕЛАЗ".

Между тем во Всероссийском чемпионате по робототехнике среди любителей и профессионалов IntellComp, который прошел в УГГУ, участвовали 150 школьников и студентов из разных регионов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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